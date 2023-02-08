https://ria.ru/20230208/istrebiteli-1850687463.html

Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров

Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров - РИА Новости, 08.02.2023

Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что поставка западных истребителей и другой авиатехники Украине – это "активная опция на... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:47

2023-02-08T22:47

2023-02-08T22:51

украина

россия

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

риши сунак

нато

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что поставка западных истребителей и другой авиатехники Украине – это "активная опция на столе переговоров". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольства России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей. "Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели", - сказал он в эфире украинского телевидения. Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев. В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок. Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях. Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230208/gepard-1850681554.html

https://ria.ru/20230208/skshipchak-1850685045.html

https://ria.ru/20230208/pomosch-1850674685.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, риши сунак, нато, f-16