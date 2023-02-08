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Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров - РИА Новости, 08.02.2023
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Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров
Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров - РИА Новости, 08.02.2023
Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что поставка западных истребителей и другой авиатехники Украине – это "активная опция на... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:47
2023-02-08T22:51
украина
россия
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
риши сунак
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что поставка западных истребителей и другой авиатехники Украине – это "активная опция на столе переговоров". Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольства России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей. "Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели", - сказал он в эфире украинского телевидения. Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев. В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок. Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях. Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230208/gepard-1850681554.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, риши сунак, нато, f-16
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Риши Сунак, НАТО, F-16
22:47 08.02.2023 (обновлено: 22:51 08.02.2023)
 
Подоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров

Советник главы офиса Зеленского Подоляк считает, что Киев получит западные истребители

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что поставка западных истребителей и другой авиатехники Украине – это "активная опция на столе переговоров".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольства России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей.
Зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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"Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели", - сказал он в эфире украинского телевидения.
Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев.
В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок.
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях.
Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий Британии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
20:52Специальная военная операция на Украине
Премьер Британии рассказал о возможных вариантах военной помощи Украине
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякРиши СунакНАТОF-16
 
 
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