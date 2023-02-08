https://ria.ru/20230208/pozhar-1850693842.html
В Астрахани загорелись торговые павильоны
В Астрахани загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 08.02.2023
В Астрахани загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны загорелись в Кировском районе Астрахани на 500 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:55
2023-02-08T23:55
2023-02-08T23:55
происшествия
астрахань
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Торговые павильоны загорелись в Кировском районе Астрахани на 500 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 23.39 (22.39 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании торговых павильонов в Кировском районе Астрахани по улице Свободы, 13. Площадь загорания составляет 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 42 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани загорелись торговые павильоны
МЧС: в Кировском районе Астрахани загорелись торговые павильоны на 500 квадратах