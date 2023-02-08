https://ria.ru/20230208/soveschanie-1850690549.html

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 09.02.2023

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-08T23:16

2023-02-08T23:16

2023-02-09T10:21

россия

москва

владимир путин

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

александр куренков (мчс)

андрей белоусов

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.Первый, по его словам, касается мер повышения пожарной безопасности, а также снижения рисков возникновений ЧС в паводковый период. По этой теме должен выступить руководитель МЧС Александр Куренков.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://realty.ria.ru/20230127/mchs-1847911629.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

россия, москва, владимир путин, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, александр куренков (мчс), андрей белоусов, олег белозеров, игорь левитин, совет федерации рф, михаил мишустин, совет безопасности рф