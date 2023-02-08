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Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 09.02.2023
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-08T23:16
2023-02-09T10:21
россия
москва
владимир путин
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
александр куренков (мчс)
андрей белоусов
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.Первый, по его словам, касается мер повышения пожарной безопасности, а также снижения рисков возникновений ЧС в паводковый период. По этой теме должен выступить руководитель МЧС Александр Куренков.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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россия, москва, владимир путин, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, александр куренков (мчс), андрей белоусов, олег белозеров, игорь левитин, совет федерации рф, михаил мишустин, совет безопасности рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Александр Куренков (МЧС), Андрей Белоусов, Олег Белозеров, Игорь Левитин, Совет Федерации РФ, Михаил Мишустин, Совет Безопасности РФ
23:16 08.02.2023 (обновлено: 10:21 09.02.2023)
 
Путин провел оперативное совещание Совбеза

Путин обсудил с Совбезом меры повышения пожарной безопасности и развитие инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

"У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры, и я попросил подойти наших коллег (первого вице-премьера Андрея. — Прим. ред.) Белоусова, (помощника главы государства Игоря. — Прим. ред.) Левитина и (главу РЖД Олега. — Прим. ред.) Белозерова. Но это второй вопрос", — сказал глава государства.

Первый, по его словам, касается мер повышения пожарной безопасности, а также снижения рисков возникновений ЧС в паводковый период. По этой теме должен выступить руководитель МЧС Александр Куренков.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 15:23
МЧС и Минтруд создадут группу по пожарной безопасности в хостелах и приютах
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДАлександр Куренков (МЧС)Андрей БелоусовОлег БелозеровИгорь ЛевитинСовет Федерации РФМихаил МишустинСовет Безопасности РФ
 
 
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