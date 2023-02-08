https://ria.ru/20230208/soveschanie-1850690549.html
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин провел оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 09.02.2023
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-08T23:16
2023-02-08T23:16
2023-02-09T10:21
россия
москва
владимир путин
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
александр куренков (мчс)
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.Первый, по его словам, касается мер повышения пожарной безопасности, а также снижения рисков возникновений ЧС в паводковый период. По этой теме должен выступить руководитель МЧС Александр Куренков.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://realty.ria.ru/20230127/mchs-1847911629.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, александр куренков (мчс), андрей белоусов, олег белозеров, игорь левитин, совет федерации рф, михаил мишустин, совет безопасности рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Александр Куренков (МЧС), Андрей Белоусов, Олег Белозеров, Игорь Левитин, Совет Федерации РФ, Михаил Мишустин, Совет Безопасности РФ
23:16 08.02.2023 (обновлено: 10:21 09.02.2023)
Путин провел оперативное совещание Совбеза
Путин обсудил с Совбезом меры повышения пожарной безопасности и развитие инфраструктуры