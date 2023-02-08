https://ria.ru/20230208/dtp-1850689356.html
В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие
В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.02.2023
В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие
ДТП с шестью пострадавшими произошло на Мичуринском проспекте в Москве, одного из пассажиров госпитализировали, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:02
2023-02-08T23:02
2023-02-08T23:03
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ДТП с шестью пострадавшими произошло на Мичуринском проспекте в Москве, одного из пассажиров госпитализировали, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. По информации ведомства, пяти пострадавшим оказали медпомощь, пассажира "БМВ" госпитализировали.
https://ria.ru/20230208/dtp-1850602757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
23:02 08.02.2023 (обновлено: 23:03 08.02.2023)
В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие
В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, пострадали шесть человек