https://ria.ru/20230208/dtp-1850689356.html

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.02.2023

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие

ДТП с шестью пострадавшими произошло на Мичуринском проспекте в Москве, одного из пассажиров госпитализировали, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:02

2023-02-08T23:02

2023-02-08T23:03

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ДТП с шестью пострадавшими произошло на Мичуринском проспекте в Москве, одного из пассажиров госпитализировали, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. По информации ведомства, пяти пострадавшим оказали медпомощь, пассажира "БМВ" госпитализировали.

https://ria.ru/20230208/dtp-1850602757.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва