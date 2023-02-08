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АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках"

АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023

АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках"

Правительству Германии стоит расследовать подозрение о причастности США ко взрывам "Северных потоков" после публикации лауреата Пулитцеровской премии Сеймура... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:58

2023-02-08T23:58

2023-02-08T23:58

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Правительству Германии стоит расследовать подозрение о причастности США ко взрывам "Северных потоков" после публикации лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на эту тему, заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. В опубликованном в среду расследовании Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках", говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 30 сентября 2022 года на совещании глав спецслужб стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин 31 октября 2022 года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230208/zakazchik-1850684718.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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