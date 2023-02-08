https://ria.ru/20230208/mkkk-1850689045.html

Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных

Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных - РИА Новости, 08.02.2023

Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных

Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:58

2023-02-08T22:58

2023-02-08T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

москва

украина

геннадий гатилов

мирьяна сполярич

сергей лавров

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Нам обещают, что этой теме (условия содержания российских военнопленных на Украине – ред.) будет продолжать уделяться пристальное внимание. О том, что предпринимается ими в переговорах с киевскими властями в отношении решения этой проблемы, они нам подробно не говорят. Они ограничиваются лишь тем, что знают об этой проблеме и предпринимают все необходимое для облегчения участи наших военнопленных", - сказал Гатилов на брифинге для российской прессы. Дипломат добавил, что у России с МККК хорошие и конструктивные отношения, и что эта линия в целом сохраняется при новом руководителе Мирьян Сполярич, которая недавно посетила Москву. "Наша главная озабоченность - и мы ее неоднократно ставим перед руководством МККК – это негуманное отношение к российским военнопленным со стороны украинских властей. Это непосредственно задача, которая проистекает из мандата МККК по женевским конвенциям", - подчеркнул постоянный представитель РФ. Гатилов уточнил, что в РФ к украинским военнопленным совершенно другое отношение, чем то, о чем Москва знает из сообщений и вернувшихся из украинского плена военнослужащих РФ. "Надо отдать должное МККК в том плане, что они достаточно активно оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению. Они направляют медикаменты и необходимые гуманитарные товары гражданскому населению. В этом плане МККК заслуживает положительные оценки", - считает дипломат. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Международного комитета Красного креста (МККК) Мирьяна Эггер Сполярич в ходе переговоров в Москве обсудили перспективы работы комитета в республиках Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

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