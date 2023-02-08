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Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/mkkk-1850689045.html
Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных
Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных - РИА Новости, 08.02.2023
Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных
Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:58
2023-02-08T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
геннадий гатилов
мирьяна сполярич
сергей лавров
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Нам обещают, что этой теме (условия содержания российских военнопленных на Украине – ред.) будет продолжать уделяться пристальное внимание. О том, что предпринимается ими в переговорах с киевскими властями в отношении решения этой проблемы, они нам подробно не говорят. Они ограничиваются лишь тем, что знают об этой проблеме и предпринимают все необходимое для облегчения участи наших военнопленных", - сказал Гатилов на брифинге для российской прессы. Дипломат добавил, что у России с МККК хорошие и конструктивные отношения, и что эта линия в целом сохраняется при новом руководителе Мирьян Сполярич, которая недавно посетила Москву. "Наша главная озабоченность - и мы ее неоднократно ставим перед руководством МККК – это негуманное отношение к российским военнопленным со стороны украинских властей. Это непосредственно задача, которая проистекает из мандата МККК по женевским конвенциям", - подчеркнул постоянный представитель РФ. Гатилов уточнил, что в РФ к украинским военнопленным совершенно другое отношение, чем то, о чем Москва знает из сообщений и вернувшихся из украинского плена военнослужащих РФ. "Надо отдать должное МККК в том плане, что они достаточно активно оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению. Они направляют медикаменты и необходимые гуманитарные товары гражданскому населению. В этом плане МККК заслуживает положительные оценки", - считает дипломат. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Международного комитета Красного креста (МККК) Мирьяна Эггер Сполярич в ходе переговоров в Москве обсудили перспективы работы комитета в республиках Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, москва, украина, геннадий гатилов, мирьяна сполярич, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Геннадий Гатилов, Мирьяна Сполярич, Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
22:58 08.02.2023
 
Гатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных

Гатилов: МККК обсуждает с Украиной негуманные условия содержания российских военнопленных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Нам обещают, что этой теме (условия содержания российских военнопленных на Украине – ред.) будет продолжать уделяться пристальное внимание. О том, что предпринимается ими в переговорах с киевскими властями в отношении решения этой проблемы, они нам подробно не говорят. Они ограничиваются лишь тем, что знают об этой проблеме и предпринимают все необходимое для облегчения участи наших военнопленных", - сказал Гатилов на брифинге для российской прессы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Дипломат добавил, что у России с МККК хорошие и конструктивные отношения, и что эта линия в целом сохраняется при новом руководителе Мирьян Сполярич, которая недавно посетила Москву. "Наша главная озабоченность - и мы ее неоднократно ставим перед руководством МККК – это негуманное отношение к российским военнопленным со стороны украинских властей. Это непосредственно задача, которая проистекает из мандата МККК по женевским конвенциям", - подчеркнул постоянный представитель РФ.
Гатилов уточнил, что в РФ к украинским военнопленным совершенно другое отношение, чем то, о чем Москва знает из сообщений и вернувшихся из украинского плена военнослужащих РФ. "Надо отдать должное МККК в том плане, что они достаточно активно оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению. Они направляют медикаменты и необходимые гуманитарные товары гражданскому населению. В этом плане МККК заслуживает положительные оценки", - считает дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Международного комитета Красного креста (МККК) Мирьяна Эггер Сполярич в ходе переговоров в Москве обсудили перспективы работы комитета в республиках Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
13:50Специальная военная операция на Украине
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаГеннадий ГатиловМирьяна СполяричСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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