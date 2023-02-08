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Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/uoters-1850686450.html
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.02.2023
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:36
2023-02-08T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом. Медведев опубликовал заявление в своем англоязычном Twitter, использовав отсылки к творчеству группы Pink Floyd. В частности, в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант"). "В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!", - написал Медведев. Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, pink floyd, совет безопасности оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, Pink Floyd, Совет Безопасности ООН, ООН
22:36 08.02.2023
 
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН

Медведев: выступивший на заседании СБ ООН Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом

© РИА Новости/TelegramБританский музыкант Роджер Уотерс выступает на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Британский музыкант Роджер Уотерс выступает на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
© РИА Новости/Telegram
Британский музыкант Роджер Уотерс выступает на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом.
Медведев опубликовал заявление в своем англоязычном Twitter, использовав отсылки к творчеству группы Pink Floyd. В частности, в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант").
"В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!", - написал Медведев.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ПутинPink FloydСовет Безопасности ООНООН
 
 
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