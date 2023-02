https://ria.ru/20230208/uoters-1850686450.html

Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН

2023-02-08T22:36

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом. Медведев опубликовал заявление в своем англоязычном Twitter, использовав отсылки к творчеству группы Pink Floyd. В частности, в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант"). "В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!", - написал Медведев. Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.

