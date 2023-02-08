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Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН - РИА Новости, 08.02.2023
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:36
2023-02-08T22:36
2023-02-08T22:36
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выступивший на заседании Совбеза ООН один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом. Медведев опубликовал заявление в своем англоязычном Twitter, использовав отсылки к творчеству группы Pink Floyd. В частности, в 1979 году у группы вышел альбом The Wall ("Стена"), а в 1975 песня Shine On You Crazy Diamond ("Сияй, безумный бриллиант"). "В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!", - написал Медведев. Уотерс на заседании Совбеза ООН в среду заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
Медведев: выступивший на заседании СБ ООН Уотерс сносит стену лжи, возведенную Западом