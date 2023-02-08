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Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского - РИА Новости, 08.02.2023
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Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского
Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского - РИА Новости, 08.02.2023
Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит предпосылки для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского, обвинив Китай в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:54
2023-02-08T22:54
в мире
цены на нефть
азия
китай
йенс столтенберг
энтони блинкен
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит предпосылки для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского, обвинив Китай в милитаризации и сближении с Россией. В Пекине, по его словам, внимательно следят за развитием ситуации на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем. Столтенберг добавил, что союзники по НАТО имеют "реальные обеспокоенности" происходящим в азиатском регионе, и они обсуждались на встрече в Вашингтоне. "Китай существенно наращивает свои военные силы, в том числе ядерные безо всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой", - сказал он.
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в мире, цены на нефть, азия, китай, йенс столтенберг, энтони блинкен, россия, нато
В мире, Цены на нефть, Азия, Китай, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Россия, НАТО
22:54 08.02.2023
 
Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского

Генсек НАТО Столтенберг допустил, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит предпосылки для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского, обвинив Китай в милитаризации и сближении с Россией.
"То, что происходит сегодня в Европе, может завтра случиться в Азии", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В Пекине, по его словам, внимательно следят за развитием ситуации на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем.
Столтенберг добавил, что союзники по НАТО имеют "реальные обеспокоенности" происходящим в азиатском регионе, и они обсуждались на встрече в Вашингтоне.
"Китай существенно наращивает свои военные силы, в том числе ядерные безо всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожает Тайваню, стремится взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах НАТО, подавляет свое население, попирает права человека и углубляет стратегическое партнерство с Москвой", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 21:40
МИД: Запад сорвал согласование заявления СБ ООН по Центральной Азии
 
В миреЦены на нефтьАзияКитайЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенРоссияНАТО
 
 
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