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СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике - РИА Новости, 04.11.2023
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22:36 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vizit-1907507796.html
СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике
СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике
Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T22:36
2023-11-04T22:36
в мире
израиль
сша
россия
владимир путин
энтони блинкен
nbc
оон
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа погибших в секторе Газа мирных жителей, сообщает газета New York Times. "Поездка Блинкена продемонстрировала, что США находятся в тупике, будучи зажатыми между международной яростью из-за числа погибших палестинских мирных жителей и непоколебимой поддержкой Израиля", - говорится в материале издания. Госсекретарь Энтони Блинкен посетил в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку. В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Shafaq, в воскресенье Блинкен совершит официальный визит в Ирак. Ранее телеканал NBC передавал, что американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов Америки на международной арене. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/voyska-1907463726.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, энтони блинкен, nbc, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, Энтони Блинкен, NBC, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике

NYT: визит Блинкена на Ближний Восток показывает, что США в тупике из-за Израиля

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку демонстрирует, что Вашингтон находится в безвыходном положении из-за поддержки Израиля на фоне роста числа погибших в секторе Газа мирных жителей, сообщает газета New York Times.
«
"Поездка Блинкена продемонстрировала, что США находятся в тупике, будучи зажатыми между международной яростью из-за числа погибших палестинских мирных жителей и непоколебимой поддержкой Израиля", - говорится в материале издания.
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Вчера, 16:52
Госсекретарь Энтони Блинкен посетил в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку. В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. Как сообщало агентство Shafaq, в воскресенье Блинкен совершит официальный визит в Ирак.
Ранее телеканал NBC передавал, что американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов Америки на международной арене.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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