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Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 04.11.2023

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Пентагона. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T22:53

2023-11-04T22:53

2023-11-04T23:09

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Пентагона."Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе", — говорится в публикации в соцсети Х.В состав группы вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и эсминцы. Также в ней присутствуют девять авиационных эскадрилий.Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, корабль "Дуайт Эйзенхауэр" также перебрасывали в регион. Белый дом подчеркивал, что размещение сил в этой местности должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Тель-Авива было "все необходимое для защиты". По информации The Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231104/vizit-1907507796.html

https://ria.ru/20231104/bayden-1907367546.html

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