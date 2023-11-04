https://ria.ru/20231104/avianosets-1907509588.html
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 04.11.2023
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Пентагона. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T22:53
2023-11-04T22:53
2023-11-04T23:09
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Пентагона."Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе", — говорится в публикации в соцсети Х.В состав группы вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и эсминцы. Также в ней присутствуют девять авиационных эскадрилий.Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, корабль "Дуайт Эйзенхауэр" также перебрасывали в регион. Белый дом подчеркивал, что размещение сил в этой местности должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Как заявил президент Джо Байден, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Тель-Авива было "все необходимое для защиты". По информации The Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231104/vizit-1907507796.html
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израиль, ближний восток, россия, владимир путин, джеральд форд, дуайт эйзенхауэр, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Джеральд Форд, Дуайт Эйзенхауэр, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Пентагон: ударная группа и американский авианосец прибыли на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Пентагона.
«
"Ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе", — говорится в публикации в соцсети Х.
В состав группы вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и эсминцы. Также в ней присутствуют девять авиационных эскадрилий.
Ранее американский авианосец "Джеральд Форд
" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря
, корабль "Дуайт Эйзенхауэр" также перебрасывали в регион. Белый дом подчеркивал, что размещение сил в этой местности должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля
.
Как заявил президент Джо Байден
, США продолжат прилагать усилия, чтобы у Тель-Авива было "все необходимое для защиты". По информации The Washington Post, к растущему американскому флоту у берегов Израиля присоединится десантная группа корабля Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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