https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html

"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"

"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика" - РИА Новости, 04.11.2023

"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"

Сервис "Авито" стал блокировать объявления, в которых продают браслеты-места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре в Москве, а... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:40

2023-11-04T23:40

2023-11-04T23:40

культура

москва

авито

балет

большой театр

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сервис "Авито" стал блокировать объявления, в которых продают браслеты-места в очереди для покупки билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре в Москве, а также блокировать аккаунты, которые действуют в обход правил сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы блокируем все объявления о продаже браслетов-мест в очереди для покупки билетов. Если мы видим, что кто-то пытается действовать в обход этих правил, его аккаунт будет заблокирован", - сообщили в пресс-службе. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж, на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра. С утра в субботу у театра было несколько очередей, в первой стояли за браслетами, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами. Люди, стоявшие в ней, отмечали, что очередь за браслетами вчера была хаотичной. Раньше, по словам одной из покупательниц, билеты приобретали по спискам и тетрадкам, сформированным волонтерами. По ее словам, в этом году такого не было. Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет, цена варьируется от 15 до 50 тысяч рублей, сказано в объявлениях. В другом объявлении предлагают билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещает билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости. Они просят прислать серию и номер паспортов тех, на кого будут приобретаться билеты, а также пожелания по дате и местам. Ранее глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила РИА Новости, что нет необходимости в новых законодательных нормах в связи с очередями на "Щелкунчика", так как все уже отрегулировано, и посоветовала обращаться в правоохранительные органы.

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

москва, авито, балет, большой театр