https://ria.ru/20231104/voditel-1907508489.html

В Самарской области водитель сбил двух подростков, один из них погиб

В Самарской области водитель сбил двух подростков, один из них погиб - РИА Новости, 04.11.2023

В Самарской области водитель сбил двух подростков, один из них погиб

Водитель "Нивы" сбил двух подростков на обочине улицы Набережной в селе Малячкино Самарской области, один из них скончался, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T22:43

2023-11-04T22:43

2023-11-04T22:43

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сызрань

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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Водитель "Нивы" сбил двух подростков на обочине улицы Набережной в селе Малячкино Самарской области, один из них скончался, сообщило региональное следственное управление СК РФ в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня, примерно в 18 часов (17.00 мск - ред.), 21-летний водитель, управляя автомобилем "Нива", двигаясь по улице Набережной в селе Малячкино Шигонского района, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством. В результате происшествия один 15-летний пешеход погиб, а второй несовершеннолетний получил телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас пострадавшему подростку оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту аварии следственный отдел по городу Сызрани начал проверку, следователи выясняют обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники областного ГУ МВД РФ.

https://ria.ru/20231028/avariya-1905906379.html

самарская область

россия

сызрань

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, сызрань