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Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - РИА Новости, 05.11.2023
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23:40 04.11.2023 (обновлено: 08:53 05.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zvezda-1907512701.html
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - РИА Новости, 05.11.2023
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
Советскую звезду со стелы городу-герою Киеву демонтировали, сообщило украинское информационное агентство УНИАН. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-04T23:40
2023-11-05T08:53
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советскую звезду со стелы городу-герою Киеву демонтировали, сообщило украинское информационное агентство УНИАН. Ранее СМИ сообщали о начале работ по демонтажу звезды. "Советская звезда на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве на проспекте Победы окончательно демонтирована", - говорится в публикации в Telegram-канале УНИАН. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, киев, сергей лавров, украина, россия
В мире, Киев, Сергей Лавров, Украина, Россия
Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

УНИАН: со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYДемонтаж звезды на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве
Демонтаж звезды на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советскую звезду со стелы городу-герою Киеву демонтировали, сообщило украинское информационное агентство УНИАН.
Ранее СМИ сообщали о начале работ по демонтажу звезды.
«
"Советская звезда на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве на проспекте Победы окончательно демонтирована", - говорится в публикации в Telegram-канале УНИАН.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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