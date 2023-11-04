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Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду - РИА Новости, 05.11.2023

Со стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду

Советскую звезду со стелы городу-герою Киеву демонтировали, сообщило украинское информационное агентство УНИАН. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-04T23:40

2023-11-04T23:40

2023-11-05T08:53

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Советскую звезду со стелы городу-герою Киеву демонтировали, сообщило украинское информационное агентство УНИАН. Ранее СМИ сообщали о начале работ по демонтажу звезды. "Советская звезда на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в Киеве на проспекте Победы окончательно демонтирована", - говорится в публикации в Telegram-канале УНИАН. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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в мире, киев, сергей лавров, украина, россия