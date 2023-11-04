https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907513269.html

Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК

Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК - РИА Новости, 04.11.2023

Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК

Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости ответственный... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:57

2023-11-04T23:57

2023-11-04T23:57

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший его в субботу. В субботу Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Адвокат, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте или залоге в 4 миллиона рублей. Шабутдинов поддержал позицию адвоката и просил суд дать ему возможность быть рядом с детьми и гражданской женой. Адвокат Никита Апаликов сообщал РИА Новости, что защита обжалует арест. "Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится", - сообщил Мельников.Правозащитник рассказал, что блогер читает произведения Эриха Марии Ремарка. В столичной прокуратуре ранее рассказали, что Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. В ведомстве сообщали, что обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Возглавляемый Шабутдиновым образовательный центр "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Житель Читы за 250 тысяч рублей купил там курс по предпринимательству и после двух блоков решил отказаться от него, но получил обратно лишь 20 тысяч рублей, хотя при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд РФ указал, что покупатель вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.

https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, чита, алексей мельников, аяз шабутдинов, онк