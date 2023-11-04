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Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК - РИА Новости, 04.11.2023
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23:57 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907513269.html
Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК
Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК - РИА Новости, 04.11.2023
Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК
Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости ответственный... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:57
2023-11-04T23:57
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший его в субботу. В субботу Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Адвокат, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте или залоге в 4 миллиона рублей. Шабутдинов поддержал позицию адвоката и просил суд дать ему возможность быть рядом с детьми и гражданской женой. Адвокат Никита Апаликов сообщал РИА Новости, что защита обжалует арест. &quot;Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится&quot;, - сообщил Мельников.Правозащитник рассказал, что блогер читает произведения Эриха Марии Ремарка. В столичной прокуратуре ранее рассказали, что Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. В ведомстве сообщали, что обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Возглавляемый Шабутдиновым образовательный центр "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Житель Читы за 250 тысяч рублей купил там курс по предпринимательству и после двух блоков решил отказаться от него, но получил обратно лишь 20 тысяч рублей, хотя при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд РФ указал, что покупатель вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.
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происшествия, россия, москва, чита, алексей мельников, аяз шабутдинов, онк
Происшествия, Россия, Москва, Чита, Алексей Мельников, Аяз Шабутдинов, ОНК
Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК

ОНК: арестованный Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Арестованный по делу о мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов помещен в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания не жалуется, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, посетивший его в субботу.
В субботу Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Адвокат, в свою очередь, настаивал на домашнем аресте или залоге в 4 миллиона рублей. Шабутдинов поддержал позицию адвоката и просил суд дать ему возможность быть рядом с детьми и гражданской женой. Адвокат Никита Апаликов сообщал РИА Новости, что защита обжалует арест.
«

"Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится", - сообщил Мельников.

Правозащитник рассказал, что блогер читает произведения Эриха Марии Ремарка.
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В столичной прокуратуре ранее рассказали, что Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
В ведомстве сообщали, что обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.
Возглавляемый Шабутдиновым образовательный центр "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Житель Читы за 250 тысяч рублей купил там курс по предпринимательству и после двух блоков решил отказаться от него, но получил обратно лишь 20 тысяч рублей, хотя при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд РФ указал, что покупатель вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы.
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