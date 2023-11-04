Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев
Спецоперация, 4 ноября: Патрушев пообещал неонацистам международный трибунал
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© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Суверенитет" Поток 1
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости.
Патрушев — об Украине и планах Запада
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". Среди прочего он заявил, что украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. Международный трибунал, по словам Патрушева, даст им оценку, а эти преступления не будут иметь срока давности.
Кроме того, секретарь Совбеза заявил о планах Запада создать по периметру российских границ горячие точки, подобные украинской. Тем не менее, остается надежда, что на Украине существуют здоровые силы, уверен он. Пока они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами, резюмировал Патрушев.
Отражены 14 атак
Согласно сводке Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск и уничтожили около 600 солдат противника. Киев лишился двух танков, в том числе одного немецкого Leopard, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также множества автомобилей и бронемашин.
Огнем российских ВС были поражены четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три боевые машины РСЗО "Град", одна "Ураган", три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30. Кроме того, удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37".
Авиация, артиллерия и беспилотники поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области и командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS и 43 украинских беспилотника.
Международная оценка
В самой Европе, впрочем, придерживаются другого мнения. Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что внимание к конфликту снизилось на уровне СМИ, а не политическом. По его словам, для разрешения ситуации необходимо "политическое перемирие".
Пришлось оправдываться
Утром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины. Днем, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены прозвучали на всей территории страны.
Владимиру Зеленскому пришлось в присутствии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посетившей Киев, оправдываться за слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил о "тупике" на фронте. По словам Зеленского, ситуация "не патовая".
Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а также потребовал больше боеприпасов.
Как сообщил журнал Forbes, США тайно поставили Украине как минимум один, а возможно, шесть экземпляров мощной бронированной машины M1150 Assault Breacher, которая способна выкапывать и подрывать мины. Согласно информации журнала, стоимость одной единицы такой техники составляет четыре миллиона долларов.