https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907508086.html

Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев

Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023

Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев

О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T22:48

2023-11-04T22:48

2023-11-04T23:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

владимир зеленский

николай патрушев

реджеп тайип эрдоган

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости.Патрушев — об Украине и планах ЗападаСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". Среди прочего он заявил, что украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. Международный трибунал, по словам Патрушева, даст им оценку, а эти преступления не будут иметь срока давности. Кроме того, секретарь Совбеза заявил о планах Запада создать по периметру российских границ горячие точки, подобные украинской. Тем не менее, остается надежда, что на Украине существуют здоровые силы, уверен он. Пока они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами, резюмировал Патрушев.Отражены 14 атакСогласно сводке Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск и уничтожили около 600 солдат противника. Киев лишился двух танков, в том числе одного немецкого Leopard, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также множества автомобилей и бронемашин. Огнем российских ВС были поражены четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три боевые машины РСЗО "Град", одна "Ураган", три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30. Кроме того, удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37". Авиация, артиллерия и беспилотники поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области и командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS и 43 украинских беспилотника. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 14.25 по 16.00 мск выпустили по различным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Международная оценкаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС увлекся темой Израиля и Палестины и остался вне дипломатических процессов по Украине, а доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. В самой Европе, впрочем, придерживаются другого мнения. Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что внимание к конфликту снизилось на уровне СМИ, а не политическом. По его словам, для разрешения ситуации необходимо "политическое перемирие". Пришлось оправдыватьсяУтром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины. Днем, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены прозвучали на всей территории страны. Владимиру Зеленскому пришлось в присутствии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посетившей Киев, оправдываться за слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил о "тупике" на фронте. По словам Зеленского, ситуация "не патовая". Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а также потребовал больше боеприпасов. Как сообщил журнал Forbes, США тайно поставили Украине как минимум один, а возможно, шесть экземпляров мощной бронированной машины M1150 Assault Breacher, которая способна выкапывать и подрывать мины. Согласно информации журнала, стоимость одной единицы такой техники составляет четыре миллиона долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада и укрепрайона ВСУ Разведчики Южной группировки ВС РФ в канун своего профессионального праздника уничтожили склад и укрепрайон ВСУ. 2023-11-04T22:48 true PT1M22S

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Наталья Макарова

украина, сша, россия, владимир зеленский, николай патрушев, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, сцкк, евросоюз