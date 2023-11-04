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Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 04.11.2023 (обновлено: 23:00 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907508086.html
Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев
Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев
О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T22:48
2023-11-04T23:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
николай патрушев
реджеп тайип эрдоган
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости.Патрушев — об Украине и планах ЗападаСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". Среди прочего он заявил, что украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. Международный трибунал, по словам Патрушева, даст им оценку, а эти преступления не будут иметь срока давности. Кроме того, секретарь Совбеза заявил о планах Запада создать по периметру российских границ горячие точки, подобные украинской. Тем не менее, остается надежда, что на Украине существуют здоровые силы, уверен он. Пока они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами, резюмировал Патрушев.Отражены 14 атакСогласно сводке Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск и уничтожили около 600 солдат противника. Киев лишился двух танков, в том числе одного немецкого Leopard, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также множества автомобилей и бронемашин. Огнем российских ВС были поражены четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три боевые машины РСЗО "Град", одна "Ураган", три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30. Кроме того, удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37". Авиация, артиллерия и беспилотники поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области и командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS и 43 украинских беспилотника. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 14.25 по 16.00 мск выпустили по различным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Международная оценкаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС увлекся темой Израиля и Палестины и остался вне дипломатических процессов по Украине, а доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось. В самой Европе, впрочем, придерживаются другого мнения. Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что внимание к конфликту снизилось на уровне СМИ, а не политическом. По его словам, для разрешения ситуации необходимо "политическое перемирие". Пришлось оправдыватьсяУтром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины. Днем, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены прозвучали на всей территории страны. Владимиру Зеленскому пришлось в присутствии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посетившей Киев, оправдываться за слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил о "тупике" на фронте. По словам Зеленского, ситуация "не патовая". Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а также потребовал больше боеприпасов. Как сообщил журнал Forbes, США тайно поставили Украине как минимум один, а возможно, шесть экземпляров мощной бронированной машины M1150 Assault Breacher, которая способна выкапывать и подрывать мины. Согласно информации журнала, стоимость одной единицы такой техники составляет четыре миллиона долларов.
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2023-11-04T22:48
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украина, сша, россия, владимир зеленский, николай патрушев, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, сцкк, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Николай Патрушев, Реджеп Тайип Эрдоган, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Евросоюз
Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев

Спецоперация, 4 ноября: Патрушев пообещал неонацистам международный трибунал

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Суверенитет" Поток 1
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. О выступлении секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, ходе спецоперации и оправданиях Зеленского — в материале РИА Новости.

Патрушев — об Украине и планах Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". Среди прочего он заявил, что украинские неонацисты и их покровители ответят за попытки совершить провокацию с подрывом "грязной" бомбы. Международный трибунал, по словам Патрушева, даст им оценку, а эти преступления не будут иметь срока давности.
Кроме того, секретарь Совбеза заявил о планах Запада создать по периметру российских границ горячие точки, подобные украинской. Тем не менее, остается надежда, что на Украине существуют здоровые силы, уверен он. Пока они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с палачами, резюмировал Патрушев.

Отражены 14 атак

Согласно сводке Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск и уничтожили около 600 солдат противника. Киев лишился двух танков, в том числе одного немецкого Leopard, гаубиц Д-20 и "Мста-Б", а также множества автомобилей и бронемашин.
Огнем российских ВС были поражены четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три боевые машины РСЗО "Град", одна "Ураган", три гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30. Кроме того, удалось поразить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США "AN/TPQ-37".
Авиация, артиллерия и беспилотники поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области и командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. ПВО перехватила девять реактивных снарядов HIMARS и 43 украинских беспилотника.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 14.25 по 16.00 мск выпустили по различным районам Донецка 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Международная оценка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС увлекся темой Израиля и Палестины и остался вне дипломатических процессов по Украине, а доверие Анкары к Брюсселю пошатнулось.
В самой Европе, впрочем, придерживаются другого мнения. Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что внимание к конфликту снизилось на уровне СМИ, а не политическом. По его словам, для разрешения ситуации необходимо "политическое перемирие".

Пришлось оправдываться

Утром воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Житомирской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины. Днем, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены прозвучали на всей территории страны.
Владимиру Зеленскому пришлось в присутствии председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, посетившей Киев, оправдываться за слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявил о "тупике" на фронте. По словам Зеленского, ситуация "не патовая".
Глава минобороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина за новый пакет военной помощи Украине, а также потребовал больше боеприпасов.
Как сообщил журнал Forbes, США тайно поставили Украине как минимум один, а возможно, шесть экземпляров мощной бронированной машины M1150 Assault Breacher, которая способна выкапывать и подрывать мины. Согласно информации журнала, стоимость одной единицы такой техники составляет четыре миллиона долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНиколай ПатрушевРеджеп Тайип ЭрдоганВооруженные силы УкраиныСЦККЕвросоюз
 
 
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