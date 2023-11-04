https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html

ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе

ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 04.11.2023

ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе

Свыше 60 заложников стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:06

2023-11-04T23:06

2023-11-04T23:32

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_95799bc3a9a50ad80289e2187769614f.jpg

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Свыше 60 заложников стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". "С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские. — Прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками", — говорится в сообщении.Отмечается, что добраться до остальных погибших вряд ли получится из-за продолжающихся атак ЦАХАЛ.Накануне член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение готово к "полному компромиссу" по обмену заложниками с Тель-Авивом.Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители, кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Посол в Израиле Анатолий Викторов в среду сообщил, что в плену могут находиться, предположительно, до шести россиян. Позднее в тот же день он объяснил, что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день. Он назвал такие данные "очень чувствительными" и отметил, что перед их окончательным озвучиванием нужно точно все установить. По его словам, у посольства есть пофамильный список россиян, которые могли попасть в плен, и дипломаты работают над их поиском.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231104/gumpauzy-1907504421.html

https://ria.ru/20231104/khamas-1907503634.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году