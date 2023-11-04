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ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 04.11.2023
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23:06 04.11.2023 (обновлено: 23:32 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html
ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе
ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе - РИА Новости, 04.11.2023
ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе
Свыше 60 заложников стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:06
2023-11-04T23:32
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Свыше 60 заложников стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". &quot;С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские. — Прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что добраться до остальных погибших вряд ли получится из-за продолжающихся атак ЦАХАЛ.Накануне член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение готово к "полному компромиссу" по обмену заложниками с Тель-Авивом.Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители, кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.Посол в Израиле Анатолий Викторов в среду сообщил, что в плену могут находиться, предположительно, до шести россиян. Позднее в тот же день он объяснил, что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день. Он назвал такие данные "очень чувствительными" и отметил, что перед их окончательным озвучиванием нужно точно все установить. По его словам, у посольства есть пофамильный список россиян, которые могли попасть в плен, и дипломаты работают над их поиском.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231104/gumpauzy-1907504421.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе

ХАМАС: более 60 пленных погибли при израильских ударах по сектору Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВоенная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Свыше 60 заложников стали жертвами ударов израильской армии по сектору Газа, заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам".
«

"С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские. — Прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что добраться до остальных погибших вряд ли получится из-за продолжающихся атак ЦАХАЛ.
Накануне член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что палестинское движение готово к "полному компромиссу" по обмену заложниками с Тель-Авивом.
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
СМИ: Израилю предложили объявлять гумпаузы в Газе на 6-12 часов ежедневно
Вчера, 22:12
Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители, кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.
Посол в Израиле Анатолий Викторов в среду сообщил, что в плену могут находиться, предположительно, до шести россиян. Позднее в тот же день он объяснил, что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день. Он назвал такие данные "очень чувствительными" и отметил, что перед их окончательным озвучиванием нужно точно все установить. По его словам, у посольства есть пофамильный список россиян, которые могли попасть в плен, и дипломаты работают над их поиском.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС
Вчера, 22:07
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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