https://ria.ru/20231104/khamas-1907510815.html

Вице-канцлер Германии призвал к уничтожению ХАМАС

Вице-канцлер Германии призвал к уничтожению ХАМАС - РИА Новости, 04.11.2023

Вице-канцлер Германии призвал к уничтожению ХАМАС

Вице-канцлер Германии от партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек заявил в субботу, что нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:11

2023-11-04T23:11

2023-11-04T23:11

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер Германии от партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек заявил в субботу, что нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль стало объявлением войны "цивилизованному миру", а само движение должно быть уничтожено. Его слова приводит издание Welt."По сути, ХАМАС должен быть уничтожен, потому что он уничтожил мирный процесс на Ближнем Востоке", - сказал Хабек в видеообращении к собранию региональных делегатов от партии "Зеленые" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.Вице-канцлер заявил, что у палестинцев есть право на создание собственного государства, поэтому создание двух государств, Палестины и Израиля - это правильное политическое решение конфликта. Однако, по словам Хабека, подобное решение не в интересах ХАМАС. "Они (ХАМАС - ред.) сражаются не за то, чтобы население Палестины получило свое государство. Они сражаются за войну. Они хотят развязать войну и уничтожить Израиль, чего, конечно, не произойдет, но это принесет невыносимые страдания их собственному населению", - сказал Хабек. По словам Хабека, ХАМАС пытается ввести других в заблуждение, стремясь представить свои действия в качестве "политического предложения". "Это не политическое предложение, это объявление войны цивилизованному миру", - добавил он. Накануне Хабек опубликовал еще один ролик, в котором также осуждал нападение ХАМАС на Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/khamas-1907503634.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, роберт хабек, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году