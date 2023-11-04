https://ria.ru/20231104/aeroport-1907513088.html

Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека

Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека - РИА Новости, 05.11.2023

Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека

Аэропорт в немецком городе Гамбурге закрыт в субботу вечером из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-04T23:48

2023-11-04T23:48

2023-11-05T02:05

в мире

гамбург (город)

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/40/1561544056_0:21:2047:1172_1920x0_80_0_0_5ea42289f220d1ee06b56189be05dabf.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Аэропорт в немецком городе Гамбурге закрыт в субботу вечером из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности, авиасообщение полностью прекращено, сообщило издание Bild. "По информации Bild, неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон", - говорится в сообщении. Авиасообщение было немедленно прекращено. На место прибыло большое количество полицейских.По данным издания, мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Также сообщается, что он кинул два коктейля Молотова, а также несколько раз выстрелил из машины.Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. Полиция Гамбурга уточнила, что проводит операцию на взлетно-посадочной полосе аэропорта, задействованы "крупные силы".В полиции полагают, что мотивом напавшего является спор об опеке над ребенком. С мужчиной работают переговорщики и психологи.

https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906648813.html

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гамбург (город), bild