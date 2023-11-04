https://ria.ru/20231104/aeroport-1907513088.html
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека - РИА Новости, 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека
Аэропорт в немецком городе Гамбурге закрыт в субботу вечером из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-04T23:48
2023-11-04T23:48
2023-11-05T02:05
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Аэропорт в немецком городе Гамбурге закрыт в субботу вечером из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности, авиасообщение полностью прекращено, сообщило издание Bild. "По информации Bild, неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон", - говорится в сообщении. Авиасообщение было немедленно прекращено. На место прибыло большое количество полицейских.По данным издания, мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Также сообщается, что он кинул два коктейля Молотова, а также несколько раз выстрелил из машины.Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. Полиция Гамбурга уточнила, что проводит операцию на взлетно-посадочной полосе аэропорта, задействованы "крупные силы".В полиции полагают, что мотивом напавшего является спор об опеке над ребенком. С мужчиной работают переговорщики и психологи.
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в мире, гамбург (город), bild
В мире, Гамбург (город), Bild
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека
Bild: аэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Аэропорт в немецком городе Гамбурге закрыт в субботу вечером из-за замеченного там неизвестного вооруженного человека, который прорвал барьер безопасности, авиасообщение полностью прекращено, сообщило издание Bild
.
«
"По информации Bild, неизвестного видели в транспортном средстве перед терминалом 1. Он прорвал на автомобиле барьер безопасности и вылетел на перрон", - говорится в сообщении.
Авиасообщение было немедленно прекращено. На место прибыло большое количество полицейских.
По данным издания, мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Также сообщается, что он кинул два коктейля Молотова, а также несколько раз выстрелил из машины.
Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с "мерами", проводимыми федеральной полицией. Полиция Гамбурга уточнила, что проводит операцию на взлетно-посадочной полосе аэропорта, задействованы "крупные силы".
В полиции полагают, что мотивом напавшего является спор об опеке над ребенком. С мужчиной работают переговорщики и психологи.
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