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В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек - РИА Новости, 04.11.2023
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23:29 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек - РИА Новости, 04.11.2023
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом во Владимирской области, погибли пять человек, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:29
2023-11-04T23:29
происшествия
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом во Владимирской области, погибли пять человек, сообщило УМВД по региону. "Четвертого ноября около 19.30 на 48-м километре автодороги "Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск" в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. "В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке. Их личности в настоящее время устанавливаются", - отмечает УМВД.
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происшествия, владимирская область, россия
Происшествия, Владимирская область, Россия
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек

Легковушка врезалась в большегруз во Владимирской области, погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом во Владимирской области, погибли пять человек, сообщило УМВД по региону.
«
"Четвертого ноября около 19.30 на 48-м километре автодороги "Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск" в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом.
«
"В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке. Их личности в настоящее время устанавливаются", - отмечает УМВД.
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