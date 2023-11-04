https://ria.ru/20231104/dtp-1907511968.html
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек - РИА Новости, 04.11.2023
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом во Владимирской области, погибли пять человек, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:29
2023-11-04T23:29
2023-11-04T23:29
происшествия
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом во Владимирской области, погибли пять человек, сообщило УМВД по региону. "Четвертого ноября около 19.30 на 48-м километре автодороги "Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск" в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом. "В результате ДТП погибли пять человек, находившихся в легковушке. Их личности в настоящее время устанавливаются", - отмечает УМВД.
https://ria.ru/20231104/voditel-1907508489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия
Происшествия, Владимирская область, Россия
В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
Легковушка врезалась в большегруз во Владимирской области, погибли пять человек