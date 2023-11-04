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Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих" - РИА Новости, 05.11.2023
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23:58 04.11.2023 (обновлено: 08:55 05.11.2023)
https://ria.ru/20231104/khorovod-1907513439.html
Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"
Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих" - РИА Новости, 05.11.2023
Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"
Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-04T23:58
2023-11-05T08:55
россия
леонид пасечник
луганская народная республика
виктор водолацкий
луганск
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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. "Очень символично, что наши танцевальные коллективы принимают участие в этой акции, в акции, которая проходит по всей территории России, акции, которая объединяет все народы, проживающие на ее территории в один большой общий большой хоровод… Луганская Народная Республика впервые участвует в этой акции, которая объединяет в общий большой хоровод все народы, живущие на территории нашей большой Родины", ‒ сказал Пасечник журналистам. В этом году Луганская Народная Республика впервые участвует в данной акции ко Дню народного единства. Девушки из местных танцевальных коллективов в национальных костюмах водили большой хоровод под песню "Матушка-земля". "Сейчас нас всех здесь находящихся, принимавших участие в этом хороводе, объединяет одно большое общее чувство, чувство гордости за то, что мы являемся жителями нашей могущественной и очень красивой страны России. В перспективе мы так же, взявшись за руки, единой командой, плечом к плечу, мы однозначно одержим победу в этой битве с украинским фашизмом…" - сказал глава ЛНР. Водолацкий подчеркнул, что Луганск в этот день показывает, что он един со всеми субъектами Российской Федерации. Всероссийская акция "В кругу СВОих" проходит во всех регионах РФ в День народного единства.
https://ria.ru/20231104/portrety-1907471876.html
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луганская народная республика
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россия, леонид пасечник, луганская народная республика, виктор водолацкий, луганск
Россия, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Луганск
Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"

Глава ЛНР Пасечник в рамках акции "В кругу СВОих" прошел в массовом хороводе

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции "В кругу СВОих" в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции В кругу СВОих в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции "В кругу СВОих" в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Очень символично, что наши танцевальные коллективы принимают участие в этой акции, в акции, которая проходит по всей территории России, акции, которая объединяет все народы, проживающие на ее территории в один большой общий большой хоровод… Луганская Народная Республика впервые участвует в этой акции, которая объединяет в общий большой хоровод все народы, живущие на территории нашей большой Родины", ‒ сказал Пасечник журналистам.
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В этом году Луганская Народная Республика впервые участвует в данной акции ко Дню народного единства. Девушки из местных танцевальных коллективов в национальных костюмах водили большой хоровод под песню "Матушка-земля".
«
"Сейчас нас всех здесь находящихся, принимавших участие в этом хороводе, объединяет одно большое общее чувство, чувство гордости за то, что мы являемся жителями нашей могущественной и очень красивой страны России. В перспективе мы так же, взявшись за руки, единой командой, плечом к плечу, мы однозначно одержим победу в этой битве с украинским фашизмом…" - сказал глава ЛНР.
Водолацкий подчеркнул, что Луганск в этот день показывает, что он един со всеми субъектами Российской Федерации.
Всероссийская акция "В кругу СВОих" проходит во всех регионах РФ в День народного единства.
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