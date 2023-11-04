https://ria.ru/20231104/khorovod-1907513439.html

Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"

Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих" - РИА Новости, 05.11.2023

Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"

Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-04T23:58

2023-11-04T23:58

2023-11-05T08:55

россия

леонид пасечник

луганская народная республика

виктор водолацкий

луганск

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ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. "Очень символично, что наши танцевальные коллективы принимают участие в этой акции, в акции, которая проходит по всей территории России, акции, которая объединяет все народы, проживающие на ее территории в один большой общий большой хоровод… Луганская Народная Республика впервые участвует в этой акции, которая объединяет в общий большой хоровод все народы, живущие на территории нашей большой Родины", ‒ сказал Пасечник журналистам. В этом году Луганская Народная Республика впервые участвует в данной акции ко Дню народного единства. Девушки из местных танцевальных коллективов в национальных костюмах водили большой хоровод под песню "Матушка-земля". "Сейчас нас всех здесь находящихся, принимавших участие в этом хороводе, объединяет одно большое общее чувство, чувство гордости за то, что мы являемся жителями нашей могущественной и очень красивой страны России. В перспективе мы так же, взявшись за руки, единой командой, плечом к плечу, мы однозначно одержим победу в этой битве с украинским фашизмом…" - сказал глава ЛНР. Водолацкий подчеркнул, что Луганск в этот день показывает, что он един со всеми субъектами Российской Федерации. Всероссийская акция "В кругу СВОих" проходит во всех регионах РФ в День народного единства.

https://ria.ru/20231104/portrety-1907471876.html

https://ria.ru/20231102/znaki-1907055568.html

россия

луганская народная республика

луганск

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россия, леонид пасечник, луганская народная республика, виктор водолацкий, луганск