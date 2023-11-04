Глава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"
Глава ЛНР Пасечник в рамках акции "В кругу СВОих" прошел в массовом хороводе
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции "В кругу СВОих" в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции "В кругу СВОих" в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий приняли участие во всероссийской хороводной акции "В кругу СВОих" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
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"Очень символично, что наши танцевальные коллективы принимают участие в этой акции, в акции, которая проходит по всей территории России, акции, которая объединяет все народы, проживающие на ее территории в один большой общий большой хоровод… Луганская Народная Республика впервые участвует в этой акции, которая объединяет в общий большой хоровод все народы, живущие на территории нашей большой Родины", ‒ сказал Пасечник журналистам.
В этом году Луганская Народная Республика впервые участвует в данной акции ко Дню народного единства. Девушки из местных танцевальных коллективов в национальных костюмах водили большой хоровод под песню "Матушка-земля".
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"Сейчас нас всех здесь находящихся, принимавших участие в этом хороводе, объединяет одно большое общее чувство, чувство гордости за то, что мы являемся жителями нашей могущественной и очень красивой страны России. В перспективе мы так же, взявшись за руки, единой командой, плечом к плечу, мы однозначно одержим победу в этой битве с украинским фашизмом…" - сказал глава ЛНР.
Водолацкий подчеркнул, что Луганск в этот день показывает, что он един со всеми субъектами Российской Федерации.
Всероссийская акция "В кругу СВОих" проходит во всех регионах РФ в День народного единства.