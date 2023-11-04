https://ria.ru/20231104/evraev-1907510321.html

Евраев: по памятным местам Ярославской области можно изучать историю России

Евраев: по памятным местам Ярославской области можно изучать историю России - РИА Новости, 04.11.2023

Евраев: по памятным местам Ярославской области можно изучать историю России

Ярославская область богата памятными местами, по которым можно изучать всю историю России, заявил губернатор региона Михаил Евраев журналистам в рамках... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:04

2023-11-04T23:04

2023-11-04T23:04

выставка-форум "россия"

общество

ярославская область

ярославль

россия

александр невский

иван грозный

михаил евраев

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ярославская область богата памятными местами, по которым можно изучать всю историю России, заявил губернатор региона Михаил Евраев журналистам в рамках международной выставки-форума "Россия". Губернатор рассказал, что в Ярославской области активно развивается туризм, гостей региона становится всё больше. "Если в прошлом году у нас было 7,7 миллиона туристов, то, я думаю, примерно порядка 10 миллионов мы получим в этом году... Это здорово, что туризм развивается, мы стараемся всё для этого делать… И мы рассчитываем за несколько лет выйти не на 10 миллионов туристов выйти, а на 20, 30, 40 миллионов… И у нас все для этого есть", - сказал Евраев. Он подчеркнул, что в регионе находятся четыре города, входящие в маршрут "Золотое кольцо" - Ярославль, Переславль-Залесский, Углич и Ростов Великий. Еще одно преимущество региона, по словам его главы, - это прекрасная природа: протекающая по всей территории области Волга и свое собственное "море" - так называют крупное Рыбинское водохранилище. "У нас много исторических мест. Всю историю страны можно изучать по Ярославской области. Юрий Долгорукий основал Переславль-Залесский, Александр Невский там родился, Петр Первый создал там Потешный флот. Иван Грозный молился в Ярославле, когда шел брать Казань. И у нас есть даже город такой - Любим, он так называется потому, что там любимые места охоты Ивана Грозного", - рассказал Евраев. Он отметил, что на территории нынешней Ярославской области в XIII веке произошла знаменитая битва на реке Сити, а в Угличе в конце XVI века был убит царевич Дмитрий, позже канонизированный Церковью. "Минин с Пожарским выходили из Ярославля в Смутное время на Москву, и Ярославль вообще был столицей всего государства на протяжении четырех месяцев", - подчеркнул губернатор. По его словам, в том числе благодаря богатой истории Ярославская занимает лидирующие позиции в стране по количеству храмов. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

ярославская область

ярославль

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, ярославль, россия, александр невский, иван грозный, михаил евраев, выставка-форум "россия"