https://ria.ru/20231125/yaroslavl-1911694310.html

Ярославль: достопримечательности одного из древнейших городов России

Достопримечательности Ярославля 2023: что посмотреть, куда сходить и интересные места

Ярославль: достопримечательности одного из древнейших городов России

Ярославль - один из самых древних городов нашей страны, который входит в Золотое кольцо России и может удивить гостей большим количеством разнообразных... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:47

2023-11-25T08:47

2023-11-25T08:47

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ярославль - один из самых древних городов нашей страны, который входит в Золотое кольцо России и может удивить гостей большим количеством разнообразных достопримечательностей. Что посмотреть в городе самостоятельно, куда сходить с ребенком и как спланировать маршрут, даже если в распоряжении есть всего один день, - в материале РИА Новости.Достопримечательности ЯрославляПрактически у каждого древнего города есть собственная легенда, рассказывающая историю о том, как этот населенный пункт много лет назад появился. По одной из таких легенд история города Ярославль началась в тот момент, когда объезжающий свои земли князь Ярослав Владимирович (известный также под именем Ярослав Мудрый) встретился у пересечения Волги с одним из ее притоков с представителями доселе неизвестного ему языческого племени. А те, в свою очередь, натравили на Ярослава свирепого зверя - медведицу. Но князь одолел ее секирой, а на месте этого события решил основать новый город (последний был назван в его честь). Этот сюжет нашел свое отражение на гербе Ярославля.Город был возведен на берегу Волги в 1010 году, история Ярославля насчитывает вот уже более тысячи лет. На его территории расположено более ста архитектурных памятников, многие из которых по-настоящему уникальны. Здесь было найдено знаменитое “Слово о полку Игореве”, в Ярославской области родилась самая первая женщина, покорившая космос, - Валентина Терешкова. Город включен в один из самых известных туристических маршрутов - Золотое кольцо России.Как добраться до ЯрославляДобраться до Ярославля можно одним из следующих способов:- по железной дороге. По территории Ярославской области проходит Северная железная дорога, а прямые маршруты поездов есть как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Пригородные поезда и поезда дальнего следования прибывают на два вокзала: Ярославль Главный (один из наиболее крупных вокзалов Северной железной дороги) и Ярославль Московский. От них до места назначения можно добраться на общественном транспорте;- на автобусе. Автобусные маршруты связывают Ярославль не только со столицей, но и с другими российскими городами (Казань, Кострома, Нижний Новгород и прочими). Все они прибывают на местный автовокзал;- на самолете. В Ярославле есть собственный аэропорт. Например, прямой авиарейс из Ярославля в Казань займет чуть больше часа, а до Самары можно долететь за два с половиной часа;- на машине. Жители ближайших городов вполне могут преодолеть отделяющее их от Ярославля расстояние на автомобиле. Путь из столицы займет примерно 4 часа по автодороге М8 "Холмогоры": Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск;- на теплоходе. Пассажирская навигация открывается в Ярославском речном порту с 1 мая, завершается к 1 октября. По Волге в Ярославль можно добраться из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других городов.Что посмотреть и где погулять в Ярославле-2023На территории Ярославля расположено несколько десятков архитектурных достопримечательностей, которые раскрывают перед туристами богатую, насыщенную событиями историю этого города: разнообразные музеи, памятники, посвященные знаменитым землякам, и другие заслуживающие внимания объекты.Главные достопримечательностиНа территории города расположено несколько соборов и монастырей, в том числе:Успенский собор Один из древнейших храмов Ярославля, который был возведен в первой половине XIII века. На его долю выпало несколько крупных пожаров, в том виде, в котором туристы могут видеть его сегодня, собор был восстановлен не так давно, когда город отмечал свое тысячелетие. Поближе познакомиться с историей здания можно в музее, который размещается здесь же, на цокольном этаже.Спасо-Преображенский монастырьЭтот мужской монастырь принято относить к числу основных символов древнего города. Причем известен он не только тем, что является одной из старейших достопримечательностей Ярославля (дата его основания относится к XII веку), но и тем, что на его территории была обнаружена древняя рукопись “Слово о полку Игореве”. Именно отсюда, возглавившие народное ополчение Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, в 1612 году выступили в столицу для того, чтобы освободить ее от польских интервентов.Часовня Александра НевскогоЧасовня была возведена в память о том, как осенью 1888 года семье Александра III удалось спастись после крушения поезда, на котором они ехали. Тогда многие сочли это событие настоящим чудом, часовня получила имя Александра Невского, но освятили ее и в честь других небесных покровителей членов царской семьи, среди которых - Николай Чудотворец и Георгий Победоносец.Храм Ильи ПророкаЕще один из наиболее узнаваемых символов Ярославля, который представляет собой целый комплекс построек, относящихся к XVII веку. Это не только центральный храм, но и колокольня, галереи и другие строения, которые были возведены на месте двух деревянных церквей - Ильинской и Покровской. В настоящее время он находится в ведении не только Русской православной церкви, но и Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.Среди наиболее интересных музеев Ярославля можно выделить:Ярославский музей-заповедникЯрославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник был основан во второй половине XIX века. Основу его первой экспозиции составили материалы, собранные представителями местного Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении. В стенах этого музея можно познакомиться с природой и историей Ярославского края, побывать на космической экспозиции, которая может поделиться не только интересными фактами из биографии Валентины Терешковой, но и познакомить гостей с тайнами Красной планеты (Марса), полюбоваться одной из крупнейших коллекций древних рукописей и печатных книг, посетить единственный в стране музей, полностью посвященный истории “Слова о полку Игореве”, и так далее.Домом для музея-заповедника стала территория Спасо-Преображенского монастыря, а его структура также включает еще шесть старинных церквей, которые уже сами по себе являются выдающимися памятниками истории и архитектуры.Ярославский художественный музейВ 2019 году он отметил свой столетний юбилей и является единственным специализированным музеем на территории Ярославской области. В его собрании насчитывается свыше 80 000 экспонатов: живопись, графика, образцы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, нумизматическая коллекция. Скульптурная экспозиция музея размещается на территории Губернаторского сада.Внушительная коллекция занимает не одно помещение, а целый комплекс зданий. В самом Ярославе это - Губернаторский дом (длительное время служивший официальной резиденцией местных губернаторов), Митрополичьи палаты (здесь хранятся произведения древнерусского искусства, прежде всего - иконы) и здание на Советской площади, где разместилась коллекция зарубежного искусства. Также в состав комплекса входит Дом-музей А.М. Опекушина в Некрасовском районе, хранящий память о выдающемся местном скульпторе, а также Дом на Новинской в Тутаеве, экспозиция которого воплотила в жизнь образ городского общественного банка.Музей "Музыка и время"Частный музей расположен на берегу Волги, в его коллекции сочетаются, казалось бы, не самые близкие по смыслу предметы. Здесь можно увидеть любопытную выставку старинных музыкальных инструментов и разнообразные виды часовых механизмов (это объясняет название музея), а также колокола, утюги и иконы.Музей истории города ЯрославляГородской краеведческий музей был открыт как филиал Ярославского музея-заповедника, но в конце прошлого века стал самостоятельным учреждением. Знакомство с историей древнего города проходит в стенах дома, некогда служившего усадьбой местного купца В.Я. Кузнецова, который расположен на Волжской набережной.В целом в состав музея включены три здания в центральной части города (помимо основного это - городской выставочный зал имени Н.А. Нужина и музей поэта Максима Богдановича).Шоу-макет "Золотое кольцо" Уникальный интерактивный музей представляет собой миниатюрные копии всех городов, которые входят в состав Золотого кольца России: самого Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля и других. Над этим проектом в течение нескольких лет работали полторы сотни художников, инженеров, звукорежиссеров и иных специалистов, которым удалось создать не просто масштабный макет, но и наполнить его жизнью (в городах живут и работают мини-люди, по дорогам движется транспорт, а также периодически наступает ночь). К тому же каждый город получил свой уникальный “голос”.Среди основных достопримечательностей города, которые обязательно стоит увидеть туристам, можно отметить:Ярославская СтрелкаВ месте, где, как считается, началась история города Ярославля, сегодня открывается не только прекрасный вид на Волгу и ее приток, но и размещается главный городской парк. Здесь расположены многочисленные памятники, фонтаны и многометровый герб Ярославля в виде цветочной клумбы, а также Успенский собор, смотровые площадки и другие объекты.Волжская набережнаяБлагоустроенная набережная тянется вдоль реки Волги на несколько километров, открывая гостям и жителям города прекрасный вид на одну из главных русских рек. Много столетий назад здесь проходила древняя улица города, а после визита императора Александра I в набережную буквально вдохнули вторую жизнь: он выделил внушительные по тем временам средства на ее укрепление и благоустройство.Сегодня двухуровневая набережная - не только место для неспешных прогулок, но и территория, на которой можно увидеть немало местных достопримечательностей: музеев, памятников, старинных домов.Волковский театрПервый профессиональный театр открылся в Ярославле несколько столетий назад, в 1750 году. Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова вырос из группы любителей и не прекращал свою работу даже в годы Великой Отечественной войны, хотя часть работавших в нем артистов ушла сражаться на фронт.Артисты театра регулярно гастролируют, участвуют в различных фестивалях, а его репертуар постоянно обновляется.Памятник Ярославу МудромуУстановленная в честь основателя города скульптура князя Ярослава Мудрого, прекрасно знакомая большинству россиян по изображению на купюре в 1000 рублей, возвышается на Богоявленской площади в Ярославле. Высота памятника составляет пять метров.Интересные местаНа территории Ярославля насчитывается не один, а сразу несколько памятников и скульптур, изображающих знаковое для города животное, - медведя. Незадолго до празднования 1000-летнего юбилея города скульптура этого грозного животного появилась на улице Первомайской. Главной ее особенностью стало музыкальное сопровождение: каждый час здесь раздается громкий медвежий рев.Еще одного медведя можно увидеть на улице Кирова, а зверя работы знаменитого скульптора Зураба Церетели установили в парке 1000-летия Ярославля.Волжская (Арсенальная) башняВ историю это защитное сооружение вошло как “водные врата Ярославля”, ведь именно через нее в былые времена в город ввозили привезенные на кораблях по Волге товары. Рядом с ней располагается частично засыпанный Медведицкий овраг, в котором якобы и состоялся легендарный бой князя Ярослава с медведицей.Памятник Николаю НекрасовуПамятник знаменитому российскому поэту, автору поэм “Кому на Руси жить хорошо”, “Мороз, Красный нос” и других произведений установлен на Волжской набережной Ярославля. Взор Николая Алексеевича обращен к Волге, которую поэт очень любил. Памятник был установлен в середине прошлого века, хотя идея почтить память известного земляка витала среди местных жителей очень давно. В городе неоднократно объявляли сбор средств на возведение памятника поэту, однако воплотить идею в жизнь долгое время не удавалось.Памятник 1000-летию ЯрославляНа постаменте этого более чем 20-метрового гранитного памятника, установленного на территории Стрелки к прошедшему юбилею города, можно увидеть несколько фигур. Центральное место занимает скульптура Ярослава Мудрого, рядом с которым расположились священник, воин, мать, держащая на руках ребенка, и обычный горожанин. Не менее интересно рассматривать и барельефы, на которых отражены наиболее значимые события из истории города.Культурно-просветительский центр им. В. ТерешковойНазванный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой (которая появилась на свет в деревне рядом с городом Тутаев в Ярославской области), центр отличается не только оригинальным дизайном, но и современным наполнением. Он включает планетарий и обсерваторию, выставочный зал, рассказывающий об истории космонавтики, и познавательно-развлекательный комплекс.Ярославский зоопаркЯвляется одним из самых крупных (площадь свыше 120 гектаров) и наиболее посещаемых зоопарков России. Здесь можно увидеть волка и оленей, белого льва, ламу, кенгуру и гепарда, а также крокодилов, змей, фламинго, страусов и других представителей животного мира. Всего в нем обитает более 400 видов животных.Красивые места в окрестностях ЯрославляДостойные внимания объекты можно найти не только в пределах городской черты. Рядом с древним городом также расположено немало достопримечательностей, например:Усадьба Карабиха (музей-заповедник Николая Некрасова)На сегодняшний день этот объект является единственной на территории Ярославской области усадьбой, которая относится к дворцовому типу и была характерна для периода со второй половины XVIII века до начала века двадцатого.До того, как усадьба перешла в собственность знаменитого поэта Николая Некрасова, ее владельцами были представители рода Голицыных. Именно в стенах Карабихи Некрасов создал такие произведения, как стихотворение “Дедушка Мазай и зайцы”, поэмы “Мороз, Красный нос” и “Русские женщины”, а также написал несколько глав из “Кому на Руси жить хорошо”. Ежегодно в честь прославленного земляка здесь проводится Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.Село ВятскоеПолностью оправдывая свое звание древнего города, Ярославль демонстрирует гостям множество исторических памятников и сооружений. Однако еще больше окунуться в атмосферу старины, познакомиться с местным фольклором и традициями можно в историко-культурном комплексе “Вятское”, который расположен в селе менее чем в 40 километрах от Ярославля. Своим неповторимым обликом Вятское обязано местным мастерам, стараниями которых населённый пункт теперь считается едва ли не самым красивым селом России.Одним из символов этого села стали фирменные вятские соленые огурчики, которые несколько столетий назад не только поставлялись к царскому столу, но и ценились за границей.Сейчас на территории комплекса располагается несколько памятников, храмов, музеев и Райский сад, населенный различными животными и птицами.Куда сходить с детьмиИстория древнего города способна удивить и впечатлить не только взрослых, но и самых маленьких гостей, приехавших в Ярославль. Здесь можно найти различные тематические музеи, которые предлагают необычные экспозиции. Например, уникальный для нашей страны интерактивный музей, посвященный празднику Масленицы (именно здесь проходит главная Масленица страны) или музей-театр “Алешино Подворье”, где ребята могут познакомиться с прославленным былинным богатырем Алёшей Поповичем.Многим будет интересно побывать и в местном зоопарке, на территории которого также проводятся увлекательные детские квесты, есть детская площадка, организуются кружки и мастер-классы для ребят разного возраста.Большое впечатление производит и Детская железная дорога. Движение по ней, как говорится на сайте РЖД, осуществляется с мая по сентябрь. Протяженность этой дороги составляет чуть менее 6 километров, а ее основное предназначение - обучить местных школьников всем тонкостям профессии машиниста, проводника, обходчика путей и других специальностей, которые непосредственно связаны с функционированием этого вида транспорта. Но гости города могут просто прокатиться по ней в качестве пассажиров.ЭкскурсииПомимо стандартных пеших и автобусных экскурсий, туристы могут познакомиться с историей и основными достопримечательностями Ярославля в рамках велоэкскурсии, а также во время прогулки на речном трамвайчике по Волге (если время визита в город совпадает с навигационным периодом) или на яхте (туристам предлагают варианты с элементами виртуальной реальности). Для тех, кто не любит большие компании, существуют индивидуальные экскурсии.Самостоятельный маршрут по Ярославлю за один деньЗнакомство с Ярославлем можно спланировать и самостоятельно, выбрав тематические локации (например, познакомиться с самыми выдающимися храмами города или изучить историю во время прогулки по основным музеям). Один из самых популярных вариантов - осмотреть исторический центр города с обязательным посещением Ярославской Стрелки и расположенной тут же Волжской набережной, побывать в местном музее-заповеднике или художественном музее.Что привезти из сувенировОдна их характерных особенностей Ярославля - его знаменитые изразцы (так называют керамические декоративные элементы, которые украшают фасады местных храмов), выполненные в технике майолики. Работы ярославских мастеров отличает собственная уникальная цветовая гамма и узнаваемая стилистика, а потому подобные изделия станут прекрасным сувениром на память о древнем городе.Еще один популярный сувенир из Ярославля - это фигурка медведя, который будет напоминать о знаменитой легенде, посвященной происхождению города.Поклонники оригинальных подарков могут привезти из Ярославля пару валенок, которые выпускает местная фабрика. Тут можно выбрать как полноразмерные версии из овечьей шерсти, так и миниатюрные, которые называются “шептунами” и считаются оберегами.Любители гастрономических сувениров могут прихватить с собой сделанные по особому местному рецепту вятские огурцы.Советы туристамМногие гости Ярославля состовляют маршрут знакомства с городом заранее, на этапе подготовки к поездке. Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит зайти на сайт выбранных музеев или мест отдыха либо на их официальные страницы в соцсетях, чтобы уточнить актуальную информацию о графике работы. Если передвигаться по городу планируется преимущественно пешком, стоит позаботиться об удобной обуви.Особенности климатаЯрославль находится в зоне умеренно-континентального климата, лето здесь теплое, а порой, даже жаркое, зимы достаточно холодные и снежные. При этом зима зачастую длится гораздо дольше календарных трех месяцев.Когда лучше ехатьПервый визит в Ярославль лучше запланировать в теплое время года, когда действует период навигации и при желании можно не только полюбоваться бескрайними просторами Волги, но и прокатиться по ней на теплоходе или яхте.На чем передвигаться по городуПо городу можно передвигаться пешком или на общественном транспорте, который представлен автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси, либо взять в аренду легковой автомобиль.Еда и рестораныНа территории Ярославля действует большое число различных точек общепита, которые предлагают местным жителям и туристам разнообразную кухню: от классических национальных русских блюд до европейской и авторской. Во многих заведениях предусмотрено специальное детское меню, а тем, кто желает не просто поесть, но и полюбоваться прекрасными видами на Волгу, стоит обратить внимание на заведения, расположенные на местной набережной.Где остановитьсяВыбор отелей и гостиниц в Ярославле достаточно обширный, причем многие из них расположены рядом с историческим центром города, поэтому все основные достопримечательности, которые зачастую и привлекают туристов, находятся в пешей доступности.Собственные гостиницы есть и у многих местных музейных и культурных комплексов.

ярославль

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, ярославль, достопримечательности, парки, рестораны, еда, музеи, отдых в россии