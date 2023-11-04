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Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины - РИА Новости, 04.11.2023
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23:33 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/podozrevaemyy-1907512435.html
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины - РИА Новости, 04.11.2023
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:33
2023-11-04T23:33
в мире
франция
лион
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр города Грегори Дусе. "Такой акт насилия немыслим. Я предлагаю всю свою поддержку жертве и ее родственникам", - приводит агентство Рейтер слова мэра. По данным агентства, в ее доме была найдена граффити со свастикой. Как отмечает агентство, в полиции не сообщили подробностей о подозреваемом. Правоохранители на данный момент не могут подтвердить, рассматривается ли нападение, как антисемитское преступление на почве ненависти.
https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html
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в мире, франция, лион
В мире, Франция, Лион
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины

Полиция Франции ищет подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр города Грегори Дусе.
«
"Такой акт насилия немыслим. Я предлагаю всю свою поддержку жертве и ее родственникам", - приводит агентство Рейтер слова мэра.
По данным агентства, в ее доме была найдена граффити со свастикой.
Как отмечает агентство, в полиции не сообщили подробностей о подозреваемом. Правоохранители на данный момент не могут подтвердить, рассматривается ли нападение, как антисемитское преступление на почве ненависти.
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