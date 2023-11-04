https://ria.ru/20231104/podozrevaemyy-1907512435.html

Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины

Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины - РИА Новости, 04.11.2023

Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины

Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T23:33

2023-11-04T23:33

2023-11-04T23:33

в мире

франция

лион

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр города Грегори Дусе. "Такой акт насилия немыслим. Я предлагаю всю свою поддержку жертве и ее родственникам", - приводит агентство Рейтер слова мэра. По данным агентства, в ее доме была найдена граффити со свастикой. Как отмечает агентство, в полиции не сообщили подробностей о подозреваемом. Правоохранители на данный момент не могут подтвердить, рассматривается ли нападение, как антисемитское преступление на почве ненависти.

https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html

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в мире, франция, лион