https://ria.ru/20231104/podozrevaemyy-1907512435.html
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины - РИА Новости, 04.11.2023
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:33
2023-11-04T23:33
2023-11-04T23:33
в мире
франция
лион
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Французская полиция разыскивает мужчину, который, предположительно, нанес ножевые ранения исповедующей иудаизм женщине в городе Лион в субботу, заявил мэр города Грегори Дусе. "Такой акт насилия немыслим. Я предлагаю всю свою поддержку жертве и ее родственникам", - приводит агентство Рейтер слова мэра. По данным агентства, в ее доме была найдена граффити со свастикой. Как отмечает агентство, в полиции не сообщили подробностей о подозреваемом. Правоохранители на данный момент не могут подтвердить, рассматривается ли нападение, как антисемитское преступление на почве ненависти.
https://ria.ru/20231104/plennye-1907510604.html
франция
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, лион
Во Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
Полиция Франции ищет подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины