https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html
Под Саратовом во время квеста пострадали подростки
Под Саратовом во время квеста пострадали подростки - РИА Новости, 04.11.2023
Под Саратовом во время квеста пострадали подростки
Подростки пострадали во время квеста в городе Балаково Саратовской области, следователи и прокуратура начали проверки, сообщили СК РФ и областная прокуратура. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T23:14
2023-11-04T23:14
2023-11-04T23:14
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САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости. Подростки пострадали во время квеста в городе Балаково Саратовской области, следователи и прокуратура начали проверки, сообщили СК РФ и областная прокуратура. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства при оказании развлекательных услуг в Балаково. Предварительно установлено, что при прохождении квеста участникам, в том числе несовершеннолетним, причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По результатам проверки при наличии оснований ведомство примет "меры прокурорского реагирования". СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУСК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что среди участников квеста были 16-летние мальчик и две девочки, никто из них не был госпитализирован, но после участия в квесте они написали пост в соцсетях, где рассказали, что к ним якобы применяли электрошокер и плетки.
https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html
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происшествия, саратов
Под Саратовом во время квеста пострадали подростки
Под Саратовом во время квеста пострадали подростки, СК проводит проверку
САРАТОВ, 4 ноя - РИА Новости.
Подростки пострадали во время квеста в городе Балаково Саратовской области, следователи и прокуратура начали проверки, сообщили
СК РФ и областная прокуратура.
«
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства при оказании развлекательных услуг в Балаково. Предварительно установлено, что при прохождении квеста участникам, в том числе несовершеннолетним, причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
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По результатам проверки при наличии оснований ведомство примет "меры прокурорского реагирования".
СК РФ в Telegram-канале сообщает, что следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУСК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - отмечается в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что среди участников квеста были 16-летние мальчик и две девочки, никто из них не был госпитализирован, но после участия в квесте они написали пост в соцсетях, где рассказали, что к ним якобы применяли электрошокер и плетки.
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