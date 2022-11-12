Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/sotrudnik-1831099333.html
СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника
СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника
Полиция Берлина столкнулась с критикой после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, который к тому же имел доступ к... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:17
2022-11-12T21:17
в мире
владимир путин
берлин (город)
германия
донецк
welt
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:619:3125:2376_1920x0_80_0_0_6bcb53203dcc1e2981f6f4e32a3c2ac9.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина столкнулась с критикой после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, который к тому же имел доступ к секретным документам, пишет немецкая газета Welt.По ее данным, речь идет о Михаэле Боке, который "до недавнего времени" служил в подразделении берлинской полиции, расследующем политически мотивированные преступления. Отмечается, что на такой должности требуется безукоризненная репутация, поскольку работа связана с конфиденциальной разведывательной информацией.По оценке издания, деятельность Бока, никогда не скрывавшего своих убеждений, "выставляет в сомнительном свете" тот факт, что у него был доступ к конфиденциальной информации. По мнению газеты, Бока компрометирует, к примеру, совершенная еще в 2015 году доставка гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск (согласно газете, полицейский не только организовал доставку, но и лично принял в ней участие).Кроме того, Бок участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией и заявлял, что находился тогда "почти напротив президента (РФ Владимира Путина)". Полицейскому также приписывается, что он якобы "поддерживал контакты с ультраправыми".Согласно информации издания, в полиции Берлина сказали, что начато дисциплинарное расследование. "Мы относимся к этому очень серьезно", - отметила глава столичной полиции Барбара Словик.С критикой полиции выступил Кай Вегнер из Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии ФРГ. "К сожалению, этот случай наносит существенный ущерб репутации берлинской полиции", - считает Вегнер. Отмечается, что сам Бок обвинения в свой адрес отвергает, а на вопросы издания он отвечать не стал.
https://ria.ru/20221105/politik-1829383899.html
https://ria.ru/20221027/partiya-1827377480.html
берлин (город)
германия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/57/1518605742_0:33:3125:2376_1920x0_80_0_0_b15a4bc28631bad837e04f7fef3738a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, берлин (город), германия, донецк, welt, хдс/хсс
В мире, Владимир Путин, Берлин (город), Германия, Донецк, Welt, ХДС/ХСС
21:17 12.11.2022
 
СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника

Welt: полиция Берлина подверглась критике из-за пророссийских взглядов сотрудника

© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции Германии
Сотрудник полиции Германии - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина столкнулась с критикой после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, который к тому же имел доступ к секретным документам, пишет немецкая газета Welt.
По ее данным, речь идет о Михаэле Боке, который "до недавнего времени" служил в подразделении берлинской полиции, расследующем политически мотивированные преступления. Отмечается, что на такой должности требуется безукоризненная репутация, поскольку работа связана с конфиденциальной разведывательной информацией.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 18:25
Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня
По оценке издания, деятельность Бока, никогда не скрывавшего своих убеждений, "выставляет в сомнительном свете" тот факт, что у него был доступ к конфиденциальной информации. По мнению газеты, Бока компрометирует, к примеру, совершенная еще в 2015 году доставка гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск (согласно газете, полицейский не только организовал доставку, но и лично принял в ней участие).
Кроме того, Бок участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией и заявлял, что находился тогда "почти напротив президента (РФ Владимира Путина)". Полицейскому также приписывается, что он якобы "поддерживал контакты с ультраправыми".
Согласно информации издания, в полиции Берлина сказали, что начато дисциплинарное расследование. "Мы относимся к этому очень серьезно", - отметила глава столичной полиции Барбара Словик.
С критикой полиции выступил Кай Вегнер из Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии ФРГ. "К сожалению, этот случай наносит существенный ущерб репутации берлинской полиции", - считает Вегнер. Отмечается, что сам Бок обвинения в свой адрес отвергает, а на вопросы издания он отвечать не стал.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 22:41
Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Украине
 
В миреВладимир ПутинБерлин (город)ГерманияДонецкWeltХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала