https://ria.ru/20221112/sotrudnik-1831099333.html

СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника

СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника - РИА Новости, 12.11.2022

СМИ: полицию Берлина раскритиковали из-за пророссийских взглядов сотрудника

Полиция Берлина столкнулась с критикой после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, который к тому же имел доступ к... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T21:17

2022-11-12T21:17

2022-11-12T21:17

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина столкнулась с критикой после того, как стало известно о пророссийских взглядах одного из ее сотрудников, который к тому же имел доступ к секретным документам, пишет немецкая газета Welt.По ее данным, речь идет о Михаэле Боке, который "до недавнего времени" служил в подразделении берлинской полиции, расследующем политически мотивированные преступления. Отмечается, что на такой должности требуется безукоризненная репутация, поскольку работа связана с конфиденциальной разведывательной информацией.По оценке издания, деятельность Бока, никогда не скрывавшего своих убеждений, "выставляет в сомнительном свете" тот факт, что у него был доступ к конфиденциальной информации. По мнению газеты, Бока компрометирует, к примеру, совершенная еще в 2015 году доставка гуманитарной помощи из Берлина в Донецк и Луганск (согласно газете, полицейский не только организовал доставку, но и лично принял в ней участие).Кроме того, Бок участвовал в параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией и заявлял, что находился тогда "почти напротив президента (РФ Владимира Путина)". Полицейскому также приписывается, что он якобы "поддерживал контакты с ультраправыми".Согласно информации издания, в полиции Берлина сказали, что начато дисциплинарное расследование. "Мы относимся к этому очень серьезно", - отметила глава столичной полиции Барбара Словик.С критикой полиции выступил Кай Вегнер из Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии ФРГ. "К сожалению, этот случай наносит существенный ущерб репутации берлинской полиции", - считает Вегнер. Отмечается, что сам Бок обвинения в свой адрес отвергает, а на вопросы издания он отвечать не стал.

https://ria.ru/20221105/politik-1829383899.html

https://ria.ru/20221027/partiya-1827377480.html

берлин (город)

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в мире, владимир путин, берлин (город), германия, донецк, welt, хдс/хсс