https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html

Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский

Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.11.2022

Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский

Российские военные "устраивают ад" для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-12T21:29

2022-11-12T21:29

2022-11-13T00:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

апты алаудинов

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные "устраивают ад" для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении." <…> Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал он.Накануне после продолжительной осады украинские войска бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.В четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении Павловки от украинских боевиков на 90 процентов. Этот населенный пункт находится в районе Угледара. Как отметил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.В Минобороны сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

https://ria.ru/20221112/minoborony-1831038352.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

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луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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