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Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html
Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский
Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский - РИА Новости, 13.11.2022
Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский
Российские военные "устраивают ад" для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-12T21:29
2022-11-13T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
апты алаудинов
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные "устраивают ад" для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении." &lt;…&gt; Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал он.Накануне после продолжительной осады украинские войска бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.В четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении Павловки от украинских боевиков на 90 процентов. Этот населенный пункт находится в районе Угледара. Как отметил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.В Минобороны сообщали, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении доходит до девяти к одному.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
https://ria.ru/20221112/minoborony-1831038352.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, апты алаудинов, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Апты Алаудинов, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
21:29 12.11.2022 (обновлено: 00:05 13.11.2022)
 
Российские войска устраивают ад для ВСУ в Донбассе, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на ВСУ в Донбассе

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные "устраивают ад" для ВСУ в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
" <…> Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", — сказал он.
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В четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении Павловки от украинских боевиков на 90 процентов. Этот населенный пункт находится в районе Угледара. Как отметил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинАпты АлаудиновДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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