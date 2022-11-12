https://ria.ru/20221112/dnr-1831097168.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T21:01

2022-11-12T21:01

2022-11-12T21:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол