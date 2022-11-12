https://ria.ru/20221112/dnr-1831097168.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:01
2022-11-12T21:01
2022-11-12T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку