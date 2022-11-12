https://ria.ru/20221112/pozhar-1831103749.html

СК выясняет обстоятельства пожара в Калининграде, в котором пострадали дети

СК выясняет обстоятельства пожара в Калининграде, в котором пострадали дети - РИА Новости, 12.11.2022

СК выясняет обстоятельства пожара в Калининграде, в котором пострадали дети

Следственный комитет в Калининграде проводит проверку по факту пожара в частном доме, в котором пострадала семья из четырех человек, среди которых двое детей,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T22:06

2022-11-12T22:06

2022-11-12T22:06

происшествия

калининград

гвардейск

советский

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в Калининграде проводит проверку по факту пожара в частном доме, в котором пострадала семья из четырех человек, среди которых двое детей, сообщила в субботу пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По предварительной информации, пожар произошел ночью 12 ноября. Огонь оперативно ликвидировали."В результате произошедшего в лечебные учреждения с ожогами госпитализированы два брата 17-ти и 13-ти лет, а также их родители", - уточнили в ведомстве.Следователи сообщили, что проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.По информации местных СМИ, 46-летний мужчина облил собственный дом горючим веществом и поджег его, закрывшись затем в бане. Сообщается, что жена поджигателя в попытке потушить пожар получила серьезные ожоги. Сам мужчина обгорел на 35%, а оба ребенка на 11% и 5%.

https://ria.ru/20221111/pozhar-1830965951.html

калининград

гвардейск

советский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, калининград, гвардейск, советский , следственный комитет россии (ск рф)