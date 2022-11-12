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СМИ: на саммите G20 на Бали решили отказаться от традиционного общего фото - РИА Новости, 12.11.2022
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СМИ: на саммите G20 на Бали решили отказаться от традиционного общего фото
СМИ: на саммите G20 на Бали решили отказаться от традиционного общего фото - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: на саммите G20 на Бали решили отказаться от традиционного общего фото
Индонезия отказалась от традиции делать общую фотографию на саммите G20 из-за разногласий между его участниками на фоне украинского кризиса, пишет газета... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:26
2022-11-12T22:36
в мире
сергей лавров
россия
бали
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
украина
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Индонезия отказалась от традиции делать общую фотографию на саммите G20 из-за разногласий между его участниками на фоне украинского кризиса, пишет газета Independent."Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20", — говорится в материале.Отмечается, что такое решение приняли из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине. Кроме того, усилившиеся разногласия между участниками саммита могут оказать влияние на принятие совместного заявления по окончании саммита на Бали, резюмируется в статье.На этой неделе МИД сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. G20 — главный форум международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.
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в мире, сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, украина
В мире, Сергей Лавров, Россия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Индонезия, Украина
22:26 12.11.2022 (обновлено: 22:36 12.11.2022)
 
СМИ: на саммите G20 на Бали решили отказаться от традиционного общего фото

Independent: на саммите G20 решили отказаться от общего фото из-за разногласий по Украине

© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Индонезия отказалась от традиции делать общую фотографию на саммите G20 из-за разногласий между его участниками на фоне украинского кризиса, пишет газета Independent.
"Так называемое семейное фото, на котором мировые лидеры позируют вместе на крупных международных саммитах, демонстрируя силу и единство, похоже, упразднят на предстоящем саммите G20", — говорится в материале.
Люди проходят мимо главных ворот дворца Джокьякарты во время подготовки к саммиту G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 08:00
Пока Россия сосредоточивается, "Большая двадцатка" может подождать
Отмечается, что такое решение приняли из-за геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине.
Кроме того, усилившиеся разногласия между участниками саммита могут оказать влияние на принятие совместного заявления по окончании саммита на Бали, резюмируется в статье.
На этой неделе МИД сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
G20 — главный форум международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира. В этом году встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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В миреСергей ЛавровРоссияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20ИндонезияУкраина
 
 
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