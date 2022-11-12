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Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 12.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:04
2022-11-12T22:04
2022-11-12T22:04
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221109/bezhentsy-1830368802.html
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), латакия (город)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Латакия (город)
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Генерал Егоров: боевики "ан-Нусры" совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации