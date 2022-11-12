https://ria.ru/20221112/obstrel-1831106900.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:55
2022-11-12T22:55
2022-11-12T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В отдельном посте уточняется, что в 22.08 Киев открыл огонь по Докучаевску, применив три снаряда такого же калибра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/donbass-1831100723.html
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в мире, ясиноватая, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК
22:55 12.11.2022 (обновлено: 23:29 12.11.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск