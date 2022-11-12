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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/obstrel-1831106900.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:55
2022-11-12T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
докучаевск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В отдельном посте уточняется, что в 22.08 Киев открыл огонь по Докучаевску, применив три снаряда такого же калибра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, ясиноватая, докучаевск, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, СЦКК
22:55 12.11.2022 (обновлено: 23:29 12.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенный дом в Ясиноватой
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенный дом в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.09 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — подчеркивается в публикации.
В отдельном посте уточняется, что в 22.08 Киев открыл огонь по Докучаевску, применив три снаряда такого же калибра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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