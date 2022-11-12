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В аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал" - РИА Новости, 12.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221112/prototip-1831109771.html
В аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал"
В аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал" - РИА Новости, 12.11.2022
В аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал"
Иранский беженец Мехран Карими Нассери, проживший 18 лет в парижском аэропорту и ставший прототипом персонажа Тома Хэнкса в фильме режиссера Стивена Спилберга... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:41
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культура
культура
том хэнкс
стивен спилберг
париж
лондон
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Иранский беженец Мехран Карими Нассери, проживший 18 лет в парижском аэропорту и ставший прототипом персонажа Тома Хэнкса в фильме режиссера Стивена Спилберга "Терминал", скончался в том самом аэропорту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.Как сообщил агентству сотрудник аэропорта, где когда-то жил Нассери, мужчина вернулся туда несколько недель назад, и в субботу скончался по естественным причинам. Кроме того, по словам собеседника Франс Пресс, беженец имел при себе несколько тысяч евро, а большую часть гонорара за фильм успел потратить.По данным агентства, Мехран Карими Нассери родился в 1945 году. В ноябре 1988 года Нассери начал жить в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль около Парижа. Прежде он посетил Лондон, Берлин и Амстердам, пытаясь найти свою мать. До того как мужчина прибыл во Францию, его высылали из всех посещенных стран, потому что он не мог корректным образом оформить документы. В 1999 году французские власти предоставили иранцу статус беженца и право оставаться в стране, но он не сразу покинул аэропорт. По словам его адвоката Кристиана Бурге, он просто боялся это делать.Позднее по мотивам истории иранца режиссер Стивен Спилберг снял фильм "Терминал" c Томом Хэнксом в главной роли. Картина вышла в прокат в 2004 году.
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культура, том хэнкс, стивен спилберг, париж, лондон, берлин (город)
Культура, Культура, Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Париж, Лондон, Берлин (город)
23:41 12.11.2022 (обновлено: 23:51 12.11.2022)
 
В аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал"

Франс Пресс: в аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал"

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Иранский беженец Мехран Карими Нассери, проживший 18 лет в парижском аэропорту и ставший прототипом персонажа Тома Хэнкса в фильме режиссера Стивена Спилберга "Терминал", скончался в том самом аэропорту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Как сообщил агентству сотрудник аэропорта, где когда-то жил Нассери, мужчина вернулся туда несколько недель назад, и в субботу скончался по естественным причинам. Кроме того, по словам собеседника Франс Пресс, беженец имел при себе несколько тысяч евро, а большую часть гонорара за фильм успел потратить.
По данным агентства, Мехран Карими Нассери родился в 1945 году. В ноябре 1988 года Нассери начал жить в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль около Парижа. Прежде он посетил Лондон, Берлин и Амстердам, пытаясь найти свою мать. До того как мужчина прибыл во Францию, его высылали из всех посещенных стран, потому что он не мог корректным образом оформить документы. В 1999 году французские власти предоставили иранцу статус беженца и право оставаться в стране, но он не сразу покинул аэропорт. По словам его адвоката Кристиана Бурге, он просто боялся это делать.
Позднее по мотивам истории иранца режиссер Стивен Спилберг снял фильм "Терминал" c Томом Хэнксом в главной роли. Картина вышла в прокат в 2004 году.
 
КультураКультураТом ХэнксСтивен СпилбергПарижЛондонБерлин (город)
 
 
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