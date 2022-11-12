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ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России - РИА Новости, 12.11.2022
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ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России - РИА Новости, 12.11.2022
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:56
2022-11-12T23:56
экономика
дэвид бизли
россия
африка
мозамбик
уралхим
оон
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли.Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.Согласно сообщению, "Уралхим" подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.
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экономика, дэвид бизли, россия, африка, мозамбик, уралхим, оон
Экономика, Дэвид Бизли, Россия, Африка, Мозамбик, Уралхим, ООН
23:56 12.11.2022
 
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России

ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России в страны Африки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли.
"ВПП фрахтует первое из многих судов, которые будут перевозить критически важные поставки российских удобрений в страны Африки", - написал Бизли на своей странице в Twitter.
Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.
Согласно сообщению, "Уралхим" подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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ЭкономикаДэвид БизлиРоссияАфрикаМозамбикУралхимООН
 
 
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