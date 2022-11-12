https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831111000.html
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России - РИА Новости, 12.11.2022
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:56
2022-11-12T23:56
2022-11-12T23:56
экономика
дэвид бизли
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уралхим
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли.Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.Согласно сообщению, "Уралхим" подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.
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экономика, дэвид бизли, россия, африка, мозамбик, уралхим, оон
Экономика, Дэвид Бизли, Россия, Африка, Мозамбик, Уралхим, ООН
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России в страны Африки