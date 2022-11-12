https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831111000.html

ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России

ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России - РИА Новости, 12.11.2022

ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T23:56

2022-11-12T23:56

2022-11-12T23:56

экономика

дэвид бизли

россия

африка

мозамбик

уралхим

оон

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли.Ранее "Уралхим" и "Уралкалий" сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.Согласно сообщению, "Уралхим" подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.

https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html

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экономика, дэвид бизли, россия, африка, мозамбик, уралхим, оон