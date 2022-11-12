https://ria.ru/20221112/reys-1831104547.html

Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале

Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале - РИА Новости, 12.11.2022

Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале

Рейс Тель-Авив – Москва, выполняемый с технической посадкой в Минеральных Водах, из-за тумана в промежуточном пункте совершил посадку в Махачкале, передает... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T22:17

2022-11-12T22:17

2022-11-12T23:06

махачкала

тель-авив

москва

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МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Рейс Тель-Авив – Москва, выполняемый с технической посадкой в Минеральных Водах, из-за тумана в промежуточном пункте совершил посадку в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости, летящий этим рейсом.Полет выполняет российская авиакомпания Red Wings на отечественном самолете SSJ100. Рейс из Тель-Авива в Москву проходит с технической посадкой в Минводах, где сменяется экипаж и происходит дозаправка. Однако из-за тумана в Минводах борт ушел на запасной аэродром в Махачкалу.На данный момент борт совершил посадку в Махачкале, о дальнейшем плане полета командир воздушного судна обещал сообщить позднее.Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолет вскоре направится из Махачкалы напрямую в Москву.

https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

махачкала, тель-авив, москва, происшествия, sukhoi superjet