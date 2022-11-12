Рейтинг@Mail.ru
Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/reys-1831104547.html
Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале
Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале - РИА Новости, 12.11.2022
Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале
Рейс Тель-Авив – Москва, выполняемый с технической посадкой в Минеральных Водах, из-за тумана в промежуточном пункте совершил посадку в Махачкале, передает... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:17
2022-11-12T23:06
махачкала
тель-авив
москва
происшествия
sukhoi superjet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16694/61/166946192_0:23:3001:1711_1920x0_80_0_0_04a1511672ee62767b39e206cafeddae.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Рейс Тель-Авив – Москва, выполняемый с технической посадкой в Минеральных Водах, из-за тумана в промежуточном пункте совершил посадку в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости, летящий этим рейсом.Полет выполняет российская авиакомпания Red Wings на отечественном самолете SSJ100. Рейс из Тель-Авива в Москву проходит с технической посадкой в Минводах, где сменяется экипаж и происходит дозаправка. Однако из-за тумана в Минводах борт ушел на запасной аэродром в Махачкалу.На данный момент борт совершил посадку в Махачкале, о дальнейшем плане полета командир воздушного судна обещал сообщить позднее.Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолет вскоре направится из Махачкалы напрямую в Москву.
https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html
махачкала
тель-авив
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16694/61/166946192_144:0:2811:2000_1920x0_80_0_0_a3bd8a32375bf36adaf95925b02871e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, тель-авив, москва, происшествия, sukhoi superjet
Махачкала, Тель-Авив, Москва, Происшествия, Sukhoi Superjet
22:17 12.11.2022 (обновлено: 23:06 12.11.2022)
 
Рейс Тель-Авив — Москва вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале

Рейс Тель-Авив — Москва из-за тумана вместо техпосадки в Минводах сел в Махачкале

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСамолет во время посадки
Самолет во время посадки - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Самолет во время посадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Рейс Тель-Авив – Москва, выполняемый с технической посадкой в Минеральных Водах, из-за тумана в промежуточном пункте совершил посадку в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости, летящий этим рейсом.
Полет выполняет российская авиакомпания Red Wings на отечественном самолете SSJ100. Рейс из Тель-Авива в Москву проходит с технической посадкой в Минводах, где сменяется экипаж и происходит дозаправка. Однако из-за тумана в Минводах борт ушел на запасной аэродром в Махачкалу.
На данный момент борт совершил посадку в Махачкале, о дальнейшем плане полета командир воздушного судна обещал сообщить позднее.
Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолет вскоре направится из Махачкалы напрямую в Москву.
Пассажирский самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 23:13Туризм
В Сочи удачно сел самолет, в котором сработал датчик разгерметизации салона
 
МахачкалаТель-АвивМоскваПроисшествияSukhoi Superjet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала