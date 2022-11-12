https://ria.ru/20221112/bombardirovschik-1831110368.html
СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом
СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом
Американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, сообщает местное отделение телеканала ABC... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:48
2022-11-12T23:48
2022-11-12T23:54
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, сообщает местное отделение телеканала ABC News."Местные власти пока не обладают информацией о состоянии пилотов", - говорится в сообщении.По данным телеканала, B-17 столкнулся с неопознанным самолетом в воздухе во время шоу в аэропорту Далласа, обломки упали на близлежащее шоссе.B-17 "Flying Fortress" ("Летающая крепость") – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года. Однако 30 октября 1935 года он разбился, что едва не привело к закрытию проекта. Но расследование катастрофы показало, что ее причиной стала ошибка пилота, и работы по доводке самолета продолжились. В январе 1936 года руководство ВВС армии США заключило с компанией Boeing контракт на изготовление 13 самолетов для эксплуатационных испытаний. Они были поставлены в течение 1937 года. Самолет имел несколько модификаций.B-17 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым оперением и убирающимся шасси. Относительно тонкий полумонококовый фюзеляж имел круглое сечение. B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, даллас, сша
23:48 12.11.2022 (обновлено: 23:54 12.11.2022)
СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом
ABC News: ретробомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом на авиашоу в Далласе
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости.
Американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, сообщает местное отделение телеканала
ABC News.
"Местные власти пока не обладают информацией о состоянии пилотов", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, B-17 столкнулся с неопознанным самолетом в воздухе во время шоу в аэропорту Далласа, обломки упали на близлежащее шоссе.
B-17 "Flying Fortress" ("Летающая крепость") – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.
Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года. Однако 30 октября 1935 года он разбился, что едва не привело к закрытию проекта. Но расследование катастрофы показало, что ее причиной стала ошибка пилота, и работы по доводке самолета продолжились. В январе 1936 года руководство ВВС армии США заключило с компанией Boeing контракт на изготовление 13 самолетов для эксплуатационных испытаний. Они были поставлены в течение 1937 года. Самолет имел несколько модификаций.
B-17 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым оперением и убирающимся шасси. Относительно тонкий полумонококовый фюзеляж имел круглое сечение. B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.