https://ria.ru/20221112/bombardirovschik-1831110368.html

СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом

СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом - РИА Новости, 12.11.2022

СМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом

Американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, сообщает местное отделение телеканала ABC... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T23:48

2022-11-12T23:48

2022-11-12T23:54

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Американский ретробомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу в Далласе, сообщает местное отделение телеканала ABC News."Местные власти пока не обладают информацией о состоянии пилотов", - говорится в сообщении.По данным телеканала, B-17 столкнулся с неопознанным самолетом в воздухе во время шоу в аэропорту Далласа, обломки упали на близлежащее шоссе.B-17 "Flying Fortress" ("Летающая крепость") – американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing.Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года. Однако 30 октября 1935 года он разбился, что едва не привело к закрытию проекта. Но расследование катастрофы показало, что ее причиной стала ошибка пилота, и работы по доводке самолета продолжились. В январе 1936 года руководство ВВС армии США заключило с компанией Boeing контракт на изготовление 13 самолетов для эксплуатационных испытаний. Они были поставлены в течение 1937 года. Самолет имел несколько модификаций.B-17 представлял собой цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом, однокилевым оперением и убирающимся шасси. Относительно тонкий полумонококовый фюзеляж имел круглое сечение. B-17 стал первым военным самолетом Boeing с полетной палубой вместо открытой кабины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/su-27-1827256578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, даллас, сша