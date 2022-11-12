https://ria.ru/20221112/fond-1831102162.html

Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ

Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ - РИА Новости, 12.11.2022

Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ

"Большая двадцатка" создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T21:44

2022-11-12T21:44

2022-11-12T21:44

здоровье - общество

индонезия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. "Большая двадцатка" создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда.Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20."Так же, как Международный валютный фонд, который помогает странам в ситуации экономических и финансовых кризисов, был создан в конце Второй мировой войны, мы создали Фонд борьбы с пандемиями, призванный помогать странам при пандемиях, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал министр."В случае возникновения пандемий фонд будет выполнять множество задач, например, он будет помогать малым, средним и развивающимся странам, которые не могут, как более крупные государства, разместить у производителей и сразу оплатить заказы на вакцины, финансировать такие заказы", - добавил Буди Гунади Садикин.На пресс-конференции было объявлено, что торжественная церемония открытия Фонда борьбы с пандемиями состоится на Бали 13 ноября.Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221112/zdravookhranenie-1831074257.html

индонезия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20