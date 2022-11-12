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Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ - РИА Новости, 12.11.2022
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Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ
Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ - РИА Новости, 12.11.2022
Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ
"Большая двадцатка" создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:44
2022-11-12T21:44
здоровье - общество
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. "Большая двадцатка" создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда.Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20."Так же, как Международный валютный фонд, который помогает странам в ситуации экономических и финансовых кризисов, был создан в конце Второй мировой войны, мы создали Фонд борьбы с пандемиями, призванный помогать странам при пандемиях, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал министр."В случае возникновения пандемий фонд будет выполнять множество задач, например, он будет помогать малым, средним и развивающимся странам, которые не могут, как более крупные государства, разместить у производителей и сразу оплатить заказы на вакцины, финансировать такие заказы", - добавил Буди Гунади Садикин.На пресс-конференции было объявлено, что торжественная церемония открытия Фонда борьбы с пандемиями состоится на Бали 13 ноября.Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.
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здоровье - общество, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
Здоровье - Общество, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
21:44 12.11.2022
 
Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру МВФ

Минздрав Индонезии: G20 создает "Фонд пандемий" по примеру Международного валютного фонда

© AP Photo / Made Nagi/PoolВстреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Встреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Made Nagi/Pool
Встреча министров финансов и здравоохранения G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
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БАНГКОК, 12 ноя - РИА Новости. "Большая двадцатка" создает Фонд борьбы с пандемиями по примеру Международного валютного фонда, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.
Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда.
Индонезия осуществляет в 2022 году переходящее председательство в G20.
"Так же, как Международный валютный фонд, который помогает странам в ситуации экономических и финансовых кризисов, был создан в конце Второй мировой войны, мы создали Фонд борьбы с пандемиями, призванный помогать странам при пандемиях, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал министр.
"В случае возникновения пандемий фонд будет выполнять множество задач, например, он будет помогать малым, средним и развивающимся странам, которые не могут, как более крупные государства, разместить у производителей и сразу оплатить заказы на вакцины, финансировать такие заказы", - добавил Буди Гунади Садикин.
На пресс-конференции было объявлено, что торжественная церемония открытия Фонда борьбы с пандемиями состоится на Бали 13 ноября.
Министерские встречи, посвященные различным сферам деятельности, проводятся в порядке подготовки к лидерскому саммиту "двадцатки", который состоится на Бали 15 и 16 ноября.
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Здоровье - ОбществоИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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