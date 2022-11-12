https://ria.ru/20221112/vystuplenie-1831111276.html
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных - РИА Новости, 12.11.2022
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:59
2022-11-12T23:59
2022-11-12T23:59
специальная военная операция на украине
вадим самойлов
агата кристи (агата маллоуэн)
тюмень
тюменская область
москва
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ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими подготовку на военном полигоне под Тюменью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю."Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" выступил перед мобилизованными сегодня, 12 ноября. Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров", – информируют тюменские власти.Самойлов рассказал, что перед бойцами выступает уже не в первый раз."Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция – это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", – цитирует слова певца информцентр.Отмечается, что неделю назад для мобилизованных с часовым концертом выступал прилетевший из Москвы певец Андрей Куряев. Поддерживают военнослужащих и тюменские выездные концертные бригады.
https://ria.ru/20221110/podmoskove-1830417834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим самойлов, агата кристи (агата маллоуэн), тюмень, тюменская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Вадим Самойлов, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Тюмень, Тюменская область, Москва
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступил для мобилизованных под Тюменью
ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими подготовку на военном полигоне под Тюменью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю.
"Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" выступил перед мобилизованными сегодня, 12 ноября. Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров", – информируют тюменские власти.
Самойлов рассказал, что перед бойцами выступает уже не в первый раз.
"Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция – это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", – цитирует слова певца информцентр.
Отмечается, что неделю назад для мобилизованных с часовым концертом выступал прилетевший из Москвы
певец Андрей Куряев. Поддерживают военнослужащих и тюменские выездные концертные бригады.