https://ria.ru/20221112/vystuplenie-1831111276.html

Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных

Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных - РИА Новости, 12.11.2022

Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных

Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T23:59

2022-11-12T23:59

2022-11-12T23:59

специальная военная операция на украине

вадим самойлов

агата кристи (агата маллоуэн)

тюмень

тюменская область

москва

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ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими подготовку на военном полигоне под Тюменью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю."Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" выступил перед мобилизованными сегодня, 12 ноября. Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров", – информируют тюменские власти.Самойлов рассказал, что перед бойцами выступает уже не в первый раз."Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция – это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", – цитирует слова певца информцентр.Отмечается, что неделю назад для мобилизованных с часовым концертом выступал прилетевший из Москвы певец Андрей Куряев. Поддерживают военнослужащих и тюменские выездные концертные бригады.

https://ria.ru/20221110/podmoskove-1830417834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вадим самойлов, агата кристи (агата маллоуэн), тюмень, тюменская область, москва