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Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/vystuplenie-1831111276.html
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных - РИА Новости, 12.11.2022
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:59
2022-11-12T23:59
специальная военная операция на украине
вадим самойлов
агата кристи (агата маллоуэн)
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими подготовку на военном полигоне под Тюменью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю."Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" выступил перед мобилизованными сегодня, 12 ноября. Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров", – информируют тюменские власти.Самойлов рассказал, что перед бойцами выступает уже не в первый раз."Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция – это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", – цитирует слова певца информцентр.Отмечается, что неделю назад для мобилизованных с часовым концертом выступал прилетевший из Москвы певец Андрей Куряев. Поддерживают военнослужащих и тюменские выездные концертные бригады.
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вадим самойлов, агата кристи (агата маллоуэн), тюмень, тюменская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Вадим Самойлов, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Тюмень, Тюменская область, Москва
23:59 12.11.2022
 
Музыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступил для мобилизованных под Тюменью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
Лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты из местных творческих коллективов выступили в субботу перед мобилизованными, проходящими подготовку на военном полигоне под Тюменью, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю.
"Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" выступил перед мобилизованными сегодня, 12 ноября. Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров", – информируют тюменские власти.
Самойлов рассказал, что перед бойцами выступает уже не в первый раз.
"Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция – это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", – цитирует слова певца информцентр.
Отмечается, что неделю назад для мобилизованных с часовым концертом выступал прилетевший из Москвы певец Андрей Куряев. Поддерживают военнослужащих и тюменские выездные концертные бригады.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 10:28Новости Подмосковья
Воробьев: сокращается число жалоб по вопросам мобилизации в Подмосковье
 
Специальная военная операция на УкраинеВадим СамойловАгата Кристи (Агата Маллоуэн)ТюменьТюменская областьМосква
 
 
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