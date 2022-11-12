21:55 12.11.2022 (обновлено: 23:06 12.11.2022)
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе
Министерство обороны Азербайджана заявило, что Баку не обстреливало позиции Армении
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе.
Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле своих позиций.
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"Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 (17:00-18:00 мск) не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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