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Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 12.11.2022
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Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 12.11.2022
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе
Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:55
2022-11-12T23:06
в мире
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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле своих позиций."Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 (17:00-18:00 мск) не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html
https://ria.ru/20221108/dogovor-1829843506.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Баку, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
21:55 12.11.2022 (обновлено: 23:06 12.11.2022)
 
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Баку не обстреливало позиции Армении

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе.
Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле своих позиций.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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"Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 (17:00-18:00 мск) не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанБакуСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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