https://ria.ru/20221112/obstrel-1831102774.html

Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе

Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе - РИА Новости, 12.11.2022

Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T21:55

2022-11-12T21:55

2022-11-12T23:06

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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что опровергает информацию армянской стороны об обстреле позиций вооруженных сил Армении на границе.Ранее министерство обороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в обстреле своих позиций."Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 (17:00-18:00 мск) не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html

https://ria.ru/20221108/dogovor-1829843506.html

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баку

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