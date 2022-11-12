Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831101336.html
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение - РИА Новости, 12.11.2022
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение
В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:35
2022-11-12T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий рогозин
сергей вершинин
мартин гриффитс
россия
севастополь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830745474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a72e93dd9f314e81c172491175f4b18b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Кроме того, для войск ДНР и ЛНР разрабатывают легкие ударные беспилотники, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, рассказал он.Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, на Купянском направлении украинские войска предпринимали попытки атаковать подразделения ВС РФ, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки - более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронемашин.На Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех ротных тактических групп украинских войск, в результате ударов уничтожено свыше 190 военнослужащих, один танк, шесть бронемашин.На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российских войск, в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь бронемашин и два пикапа.Ситуация на УкраинеВоздушная тревога в течение дня объявлялась в Киеве и в четырех областях Украины - Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской.Продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может вырасти из-за холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, "каждые 5-7 градусов снижения температуры – это в среднем 10% потребления" в стране.Заявления РогозинаЭкс-глава "Роскосмоса" приехал в Донбасс и дал эксклюзивное интервью РИА Новости. По его словам, сейчас он входит в группу военных экспертов "Царские волки", которая изучает, чем помочь военным. Рогозин заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу. По его словам, в победе он не сомневается.Кроме того, группа "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.Обстрелы со стороны украинских военныхВласти Новой Каховки (Херсонская область) сообщили об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате украинских обстрелов.Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, а также "Градами".Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября.Пытки в украинском пленуВоеннослужащий народной милиции ДНР, освобожденный из украинского плена, рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в России организации "Правый сектор"* казнили пленных, он видел ямы, в которых могут быть захоронения.Продление "зерновой сделки"Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Москва не удовлетворена тем, как выполняется договоренность с ООН по удобрениям: необходимо обеспечить доступ продукции на мировые рынки. Под арестом в европейских портах находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений. В Женеве за неделю до истечения срока "сделки" состоялся очередной раунд консультаций России-ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Российскую делегацию возглавлял Вершинин, со стороны ООН участвовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитс. Срок договора истекает 19 ноября.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
https://ria.ru/20221112/plen-1831045667.html
https://ria.ru/20221112/erdogan-1831020370.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830745474_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_91ba08c0b5a7929114786756062aa463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий рогозин, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, севастополь, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Рогозин, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Севастополь, Украина, ООН
21:35 12.11.2022
 
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение

Спецоперация, 12 ноября: экс-директор "Роскосмоса" Рогозин пообещал новое вооружение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Кроме того, для войск ДНР и ЛНР разрабатывают легкие ударные беспилотники, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, рассказал он.

Ход спецоперации

По сообщению Минобороны РФ, на Купянском направлении украинские войска предпринимали попытки атаковать подразделения ВС РФ, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки - более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронемашин.
На Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех ротных тактических групп украинских войск, в результате ударов уничтожено свыше 190 военнослужащих, один танк, шесть бронемашин.
На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российских войск, в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь бронемашин и два пикапа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2022
Инфографика
Посмотреть

Ситуация на Украине

Воздушная тревога в течение дня объявлялась в Киеве и в четырех областях Украины - Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской.
Продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может вырасти из-за холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, "каждые 5-7 градусов снижения температуры – это в среднем 10% потребления" в стране.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 11:12
Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"

Заявления Рогозина

Экс-глава "Роскосмоса" приехал в Донбасс и дал эксклюзивное интервью РИА Новости. По его словам, сейчас он входит в группу военных экспертов "Царские волки", которая изучает, чем помочь военным. Рогозин заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу. По его словам, в победе он не сомневается.
Кроме того, группа "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:23Специальная военная операция на Украине
Рогозин заявил о доверии Суровикину

Обстрелы со стороны украинских военных

Власти Новой Каховки (Херсонская область) сообщили об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате украинских обстрелов.
Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, а также "Градами".
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября.

Пытки в украинском плену

Военнослужащий народной милиции ДНР, освобожденный из украинского плена, рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в России организации "Правый сектор"* казнили пленных, он видел ямы, в которых могут быть захоронения.
Боец ДНР рассказал, как ему в плену выжгли зетку на ноге - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:09Специальная военная операция на Украине
Боец ДНР рассказал, как в плену у него на ноге выжгли букву "Z"

Продление "зерновой сделки"

Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Москва не удовлетворена тем, как выполняется договоренность с ООН по удобрениям: необходимо обеспечить доступ продукции на мировые рынки. Под арестом в европейских портах находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений. В Женеве за неделю до истечения срока "сделки" состоялся очередной раунд консультаций России-ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Российскую делегацию возглавлял Вершинин, со стороны ООН участвовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитс. Срок договора истекает 19 ноября.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 12:11
Эрдоган назвал неправильным установление рамок для зернового коридора
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий РогозинСергей ВершининМартин ГриффитсРоссияСевастопольУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала