https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831101336.html
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение - РИА Новости, 12.11.2022
Спецоперация, 12 ноября: Рогозин пообещал новое вооружение
В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T21:35
2022-11-12T21:35
2022-11-12T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий рогозин
сергей вершинин
мартин гриффитс
россия
севастополь
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Кроме того, для войск ДНР и ЛНР разрабатывают легкие ударные беспилотники, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, рассказал он.Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, на Купянском направлении украинские войска предпринимали попытки атаковать подразделения ВС РФ, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки - более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронемашин.На Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех ротных тактических групп украинских войск, в результате ударов уничтожено свыше 190 военнослужащих, один танк, шесть бронемашин.На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российских войск, в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь бронемашин и два пикапа.Ситуация на УкраинеВоздушная тревога в течение дня объявлялась в Киеве и в четырех областях Украины - Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской.Продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может вырасти из-за холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, "каждые 5-7 градусов снижения температуры – это в среднем 10% потребления" в стране.Заявления РогозинаЭкс-глава "Роскосмоса" приехал в Донбасс и дал эксклюзивное интервью РИА Новости. По его словам, сейчас он входит в группу военных экспертов "Царские волки", которая изучает, чем помочь военным. Рогозин заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу. По его словам, в победе он не сомневается.Кроме того, группа "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.Обстрелы со стороны украинских военныхВласти Новой Каховки (Херсонская область) сообщили об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате украинских обстрелов.Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, а также "Градами".Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября.Пытки в украинском пленуВоеннослужащий народной милиции ДНР, освобожденный из украинского плена, рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в России организации "Правый сектор"* казнили пленных, он видел ямы, в которых могут быть захоронения.Продление "зерновой сделки"Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Москва не удовлетворена тем, как выполняется договоренность с ООН по удобрениям: необходимо обеспечить доступ продукции на мировые рынки. Под арестом в европейских портах находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений. В Женеве за неделю до истечения срока "сделки" состоялся очередной раунд консультаций России-ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Российскую делегацию возглавлял Вершинин, со стороны ООН участвовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитс. Срок договора истекает 19 ноября.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
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в мире, дмитрий рогозин, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, севастополь, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Рогозин, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Севастополь, Украина, ООН
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Кроме того, для войск ДНР и ЛНР разрабатывают легкие ударные беспилотники, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, рассказал он.
По сообщению Минобороны РФ, на Купянском направлении украинские войска предпринимали попытки атаковать подразделения ВС РФ, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки - более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронемашин.
На Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех ротных тактических групп украинских войск, в результате ударов уничтожено свыше 190 военнослужащих, один танк, шесть бронемашин.
На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российских войск, в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь бронемашин и два пикапа.
Воздушная тревога в течение дня объявлялась в Киеве и в четырех областях Украины - Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской.
Продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может вырасти из-за холодов, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, "каждые 5-7 градусов снижения температуры – это в среднем 10% потребления" в стране.
Экс-глава "Роскосмоса" приехал в Донбасс и дал эксклюзивное интервью РИА Новости. По его словам, сейчас он входит в группу военных экспертов "Царские волки", которая изучает, чем помочь военным. Рогозин заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу. По его словам, в победе он не сомневается.
Кроме того, группа "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте.
Обстрелы со стороны украинских военных
Власти Новой Каховки (Херсонская область) сообщили об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате украинских обстрелов.
Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра в целях безопасности, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, а также "Градами".
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 27 ноября.
Военнослужащий народной милиции ДНР, освобожденный из украинского плена, рассказал РИА Новости, что боевики запрещенной в России
организации "Правый сектор"* казнили пленных, он видел ямы, в которых могут быть захоронения.
Продление "зерновой сделки"
Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе
, инициированных Украиной
, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
. Москва
не удовлетворена тем, как выполняется договоренность с ООН
по удобрениям: необходимо обеспечить доступ продукции на мировые рынки. Под арестом в европейских портах находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений. В Женеве
за неделю до истечения срока "сделки" состоялся очередной раунд консультаций России-ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Российскую делегацию возглавлял Вершинин, со стороны ООН участвовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитс
. Срок договора истекает 19 ноября.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.