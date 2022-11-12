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МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями - РИА Новости, 12.11.2022
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МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями
МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями - РИА Новости, 12.11.2022
МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Италию о последствиях после отказа принимать судно с мигрантами Ocean Viking. Об этом она заявила в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T23:07
2022-11-12T23:23
в мире
катрин колонна
жеральд дарманен
италия
франция
рим
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Италию о последствиях после отказа принимать судно с мигрантами Ocean Viking. Об этом она заявила в интервью газете Parisien в ответ на вопрос о будущем отношений двух стран.Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии."Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией. Нужно напомнить Риму о его обязанности проявлять человечность. И надеяться, что он поймет это послание", — пояснила дипломат.По ее словам, Италия не уважает ни международное, ни морское право. Франция, в свою очередь, приняла судно с мигрантами в исключительном порядке из-за "упрямого отказа и отсутствия человечности" у Рима. Колонна назвала такое решение итальянских властей шокирующем. В четверг премьер-министр Италии Джоржда Мелони заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает". Она назвала несправедливым подход, при котором ее страна должна быть единственным пунктом прибытия беженцев.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешили кораблю Ocean Viking пришвартоваться в порту Тулона. При принятии решения учитывался тот факт, что судно находится в море уже больше 15 дней, "в течение которых итальянские власти заставили пассажиров ждать".Кроме того, Дарманен заявил об отказе Франции принять 3,5 тысячи мигрантов, которых должны были перенаправить из Италии во Францию следующим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа.
https://ria.ru/20221112/meloni-1831036691.html
https://ria.ru/20210721/italiya-1742204827.html
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в мире, катрин колонна, жеральд дарманен, италия, франция, рим, министерство внутренних дел франции
В мире, Катрин Колонна, Жеральд Дарманен, Италия, Франция, Рим, Министерство внутренних дел Франции
23:07 12.11.2022 (обновлено: 23:23 12.11.2022)
 
МИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями

МИД Франции пригрозил Италии последствиями из-за ситуации с мигрантами с Ocean Viking

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Италию о последствиях после отказа принимать судно с мигрантами Ocean Viking. Об этом она заявила в интервью газете Parisien в ответ на вопрос о будущем отношений двух стран.
Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.
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"Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией. Нужно напомнить Риму о его обязанности проявлять человечность. И надеяться, что он поймет это послание", — пояснила дипломат.
По ее словам, Италия не уважает ни международное, ни морское право. Франция, в свою очередь, приняла судно с мигрантами в исключительном порядке из-за "упрямого отказа и отсутствия человечности" у Рима. Колонна назвала такое решение итальянских властей шокирующем.
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Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешили кораблю Ocean Viking пришвартоваться в порту Тулона. При принятии решения учитывался тот факт, что судно находится в море уже больше 15 дней, "в течение которых итальянские власти заставили пассажиров ждать".
Кроме того, Дарманен заявил об отказе Франции принять 3,5 тысячи мигрантов, которых должны были перенаправить из Италии во Францию следующим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа.
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