https://ria.ru/20221112/pushilin-1831105265.html
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты" - РИА Новости, 12.11.2022
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:22
2022-11-12T22:22
2022-11-12T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир соловьев (телеведущий)
донецкая народная республика
донецк
иловайск
вгтрк
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами батальона "Спарта"."С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в донецком аэропорту", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пушилина.Аэропорт считается северной окраиной Киевского района Донецка. На данный момент он разрушен в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами."Спарта" - одно из наиболее боеспособных подразделений ДНР. В 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкино и в районе Дебальцево.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, владимир соловьев (телеведущий), донецкая народная республика, донецк, иловайск, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Соловьев (телеведущий), Донецкая Народная Республика, Донецк, Иловайск, ВГТРК
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"
Врио главы ДНР Пушилин и журналист ВГТРК Соловьев встретились с бойцами батальона "Спарта"