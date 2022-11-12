https://ria.ru/20221112/pushilin-1831105265.html

Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"

Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты" - РИА Новости, 12.11.2022

Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами РИА Новости, 12.11.2022

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специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

владимир соловьев (телеведущий)

донецкая народная республика

донецк

иловайск

вгтрк

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами батальона "Спарта"."С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в донецком аэропорту", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пушилина.Аэропорт считается северной окраиной Киевского района Донецка. На данный момент он разрушен в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами."Спарта" - одно из наиболее боеспособных подразделений ДНР. В 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкино и в районе Дебальцево.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

иловайск

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Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, владимир соловьев (телеведущий), донецкая народная республика, донецк, иловайск, вгтрк