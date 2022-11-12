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Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты" - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/pushilin-1831105265.html
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты" - РИА Новости, 12.11.2022
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:22
2022-11-12T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир соловьев (телеведущий)
донецкая народная республика
донецк
иловайск
вгтрк
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами батальона "Спарта"."С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в донецком аэропорту", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пушилина.Аэропорт считается северной окраиной Киевского района Донецка. На данный момент он разрушен в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами."Спарта" - одно из наиболее боеспособных подразделений ДНР. В 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкино и в районе Дебальцево.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, денис пушилин, владимир соловьев (телеведущий), донецкая народная республика, донецк, иловайск, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Соловьев (телеведущий), Донецкая Народная Республика, Донецк, Иловайск, ВГТРК
22:22 12.11.2022
 
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами "Спарты"

Врио главы ДНР Пушилин и журналист ВГТРК Соловьев встретились с бойцами батальона "Спарта"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с журналистом ВГТРК Владимиром Соловьевым посетил территорию донецкого аэропорта, где они встретились с бойцами батальона "Спарта".
"С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в донецком аэропорту", - говорится в подписи к видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пушилина.
Аэропорт считается северной окраиной Киевского района Донецка. На данный момент он разрушен в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
"Спарта" - одно из наиболее боеспособных подразделений ДНР. В 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкино и в районе Дебальцево.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВладимир Соловьев (телеведущий)Донецкая Народная РеспубликаДонецкИловайскВГТРК
 
 
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