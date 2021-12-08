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Белгородская облдума предложила изменить выплаты по уходу за инвалидами
Белгородская облдума предложила изменить выплаты по уходу за инвалидами - РИА Новости, 08.12.2021
Белгородская облдума предложила изменить выплаты по уходу за инвалидами
Белгородская областная дума обратится в правительство РФ с предложением изменить размер и условия назначения выплат по уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T23:55
2021-12-08T23:55
2021-12-08T23:55
белгородская область
общество
белгородская областная дума
елена бондаренко
россия
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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Белгородская областная дума обратится в правительство РФ с предложением изменить размер и условия назначения выплат по уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает в среду заксобрание.Соответствующий документ был рассмотрен на заседании комитета областной думы по социальной политике. Обращение внесено в заксобрание депутатами Еленой Бондаренко и Эдуардом Журналевым. Представляя его, первый вице-спикер думы Елена Бондаренко рассказала, что подготовка обращения вызвана многочисленными жалобами белгородцев депутатам."У нас по уходу за пожилыми людьми выплату могут получать 43 832 человека. Сколько из них получают? Взяли статистику – одна треть не получают. Не потому, что для них 1 200 рублей лишние, а потому что они не смогли этот механизм реализовать", – пояснила первый вице-спикер думы.По словам Бондаренко, пенсионный фонд и социальные службы подтверждают актуальность и остроту этой проблемы.Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. С 1 июля 2008 года постановлением правительства РФ для тех, кто осуществляет такой уход, установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей, и размер компенсационных выплат ни разу не менялся."Депутаты предлагают увеличить размер ежемесячных компенсационных выплат лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы и пожилыми гражданами. Также в своём обращении они просят предоставить право на получение указанных компенсационных выплат работающим родственникам нетрудоспособных граждан", - говорится в сообщении областной думы.
https://ria.ru/20211208/kompensatsiya-1762822472.html
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общество, белгородская областная дума, елена бондаренко, россия
Белгородская облдума предложила изменить выплаты по уходу за инвалидами
Белгородская облдума предложила изменить размер выплат по уходу за инвалидами
БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Белгородская областная дума
обратится в правительство РФ
с предложением изменить размер и условия назначения выплат по уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает в среду заксобрание.
Соответствующий документ был рассмотрен на заседании комитета областной думы по социальной политике. Обращение внесено в заксобрание депутатами Еленой Бондаренко и Эдуардом Журналевым. Представляя его, первый вице-спикер думы Елена Бондаренко
рассказала, что подготовка обращения вызвана многочисленными жалобами белгородцев депутатам.
"У нас по уходу за пожилыми людьми выплату могут получать 43 832 человека. Сколько из них получают? Взяли статистику – одна треть не получают. Не потому, что для них 1 200 рублей лишние, а потому что они не смогли этот механизм реализовать", – пояснила первый вице-спикер думы.
По словам Бондаренко, пенсионный фонд и социальные службы подтверждают актуальность и остроту этой проблемы.
Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. С 1 июля 2008 года постановлением правительства РФ для тех, кто осуществляет такой уход, установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей, и размер компенсационных выплат ни разу не менялся.
"Депутаты предлагают увеличить размер ежемесячных компенсационных выплат лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы и пожилыми гражданами. Также в своём обращении они просят предоставить право на получение указанных компенсационных выплат работающим родственникам нетрудоспособных граждан", - говорится в сообщении областной думы.