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На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир
На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир - РИА Новости, 08.12.2021
На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир
Обманутые дольщики Краснодарского края в текущем году получили ключи от 9 тысяч квартир, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T23:08
2021-12-08T23:08
2021-12-08T23:08
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Обманутые дольщики Краснодарского края в текущем году получили ключи от 9 тысяч квартир, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.По словам главы края, в последние годы Кубань набрала "уверенные темпы" в решении проблемы обманутых дольщиков. Несмотря на пандемию и резкий рост цен на стройматериалы, достройка домов продолжается, заявил губернатор."Люди ждут свои дома не один год, им слова не нужны. Им нужны квартиры. С начала этого года мы восстановили права дольщиков 36 долгостроев - это 9 тысяч квартир", - сказал Кондратьев.Он добавил, что на сегодняшний день в крае остаются 222 проблемных объекта, в которых есть дольщики. "По каждому объекту должен быть алгоритм, чтобы люди понимали, в какой срок получат свои квартиры", - поручил губернатор.
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье
На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир
На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир в 2021 году
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости.
Обманутые дольщики Краснодарского края
в текущем году получили ключи от 9 тысяч квартир, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева
.
По словам главы края, в последние годы Кубань набрала "уверенные темпы" в решении проблемы обманутых дольщиков. Несмотря на пандемию и резкий рост цен на стройматериалы, достройка домов продолжается, заявил губернатор.
"Люди ждут свои дома не один год, им слова не нужны. Им нужны квартиры. С начала этого года мы восстановили права дольщиков 36 долгостроев - это 9 тысяч квартир", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что на сегодняшний день в крае остаются 222 проблемных объекта, в которых есть дольщики. "По каждому объекту должен быть алгоритм, чтобы люди понимали, в какой срок получат свои квартиры", - поручил губернатор.