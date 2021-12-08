https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849873.html

На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир

На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир - РИА Новости, 08.12.2021

На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир

Обманутые дольщики Краснодарского края в текущем году получили ключи от 9 тысяч квартир, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:08

2021-12-08T23:08

2021-12-08T23:08

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

жилье

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Обманутые дольщики Краснодарского края в текущем году получили ключи от 9 тысяч квартир, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.По словам главы края, в последние годы Кубань набрала "уверенные темпы" в решении проблемы обманутых дольщиков. Несмотря на пандемию и резкий рост цен на стройматериалы, достройка домов продолжается, заявил губернатор."Люди ждут свои дома не один год, им слова не нужны. Им нужны квартиры. С начала этого года мы восстановили права дольщиков 36 долгостроев - это 9 тысяч квартир", - сказал Кондратьев.Он добавил, что на сегодняшний день в крае остаются 222 проблемных объекта, в которых есть дольщики. "По каждому объекту должен быть алгоритм, чтобы люди понимали, в какой срок получат свои квартиры", - поручил губернатор.

https://ria.ru/20211207/litsenzii-1762657268.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье