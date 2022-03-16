https://ria.ru/20220316/dolschiki-1778554756.html

Как не стать обманутым дольщиком: советы экспертов

Долевое участие в строительстве: что такое ДДУ, неустойка, договор, права и суть

Как не стать обманутым дольщиком: советы экспертов

Долевое строительство - это форма инвестиционной деятельности, когда желающие приобрести квартиру оплачивают ее застройщику на этапе строительства... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T21:06

2022-03-16T21:06

2022-03-16T21:06

долевое строительство

строительство

общество

экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Долевое строительство - это форма инвестиционной деятельности, когда желающие приобрести квартиру оплачивают ее застройщику на этапе строительства многоквартирного дома. Как заключается договор ДДУ и на что необходимо обратить внимание перед его подписанием, какие права имеют дольщики и как получить неустойку, если жилье не сдано в срок, какие риски существуют в 2022 году при участии в долевом строительстве, - в материале РИА Новости.Долевое строительствоДолевое строительство - вложение средств в покупку квартиры на стадии возведения дома. Ранее застройщики имели возможность напрямую пользоваться деньгами, которые им передали граждане в счет будущих квартир. В 2019 году были внесены изменения в закон, регулирующий этот вид деятельности. В результате строительные компании оказались вынуждены брать кредиты в банках, поскольку деньги, полученные ими от покупателей, подлежали "заморозке" на специальных эскроу-счетах и становились доступны только после того, как Росреестр зарегистрировал за покупателем право собственности на квартиру. "Данные меры были предприняты для предотвращения обмана покупателей, когда недобросовестные застройщики, собрав с них деньги, исчезали. Размер собственных средств застройщика должен составлять не менее 10% от проектной стоимости строительства жилого дома. Такие меры помогли убрать с рынка определенное количество мошенников, но также пришлось уйти и компаниям, которые, несмотря на честную и прозрачную деятельность, все же не смогли получить кредиты от банков в нужном размере. Эти обстоятельства стали одним из факторов повышения итоговых цен на жилье. Тем не менее, на наш взгляд, лучше переплатить 15-20% за квартиру, зато получить ее, когда дом будет достроен, чем покупать по старым ценам и с немалой долей вероятности нарваться на мошенников", - говорит Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".Регулирующий законОтношения сторон договора долевого участия (ДДУ) регулируются федеральным законом “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”. Документ закрепляет требования к содержанию договора участия в долевом строительстве, особенности привлечения денежных средств дольщиков, санкции для застройщика в связи с нарушением срока передачи объекта, основания расторжения договора, правила уступки прав требований."В случае если участником долевого строительства является гражданин, приобретающий объект для личных нужд, или иначе - потребитель, к отношениям сторон соглашения также применяются нормы закона РФ от 07.02.1992 “О защите прав потребителей”. Например, положения о возможности взыскания с застройщика компенсации морального вреда, штрафа за отказ удовлетворить требования потребителя добровольно, о размере неустойки, уплачиваемой строительной компанией за нарушение предельного срока устранения недостатков объекта долевого строительства", - рассказывает Андрей Лихачев, руководитель юридической компании “Хелп Консалтинг”.Плюсы и минусыГлавное преимущество участия в долевом строительстве - стоимость квартиры в результате получается значительно ниже. Кроме того, при заключении договора покупатель не сталкивается с такими проблемами, как наличие обременений, наследственные споры, незаконные перепланировки и прочее.Главный минус заключается в возможном риске, что, вложив деньги, дольщик так и не получит объект недвижимости.С 1 июля 2019 года было введено правило о расчетах по договорам долевого участия с помощью счетов эскроу. Таким образом, ситуация, при которой дольщик остаётся и без вложенных средств, и без квартиры исключена. Кроме того, при банкротстве застройщиков вмешаться может Фонд развития территорий (фонд защиты прав дольщиков). Это специально созданная государством публично-правовая компания, цель которой - урегулирование отношений между застройщиком и дольщиками. Фонд, вступив в дело о банкротстве, принимает решение о завершении строительства или о выплате дольщикам компенсации."Однако на средства эскроу-счета не начисляются проценты, поэтому если дольщик по прошествии длительного времени расторгнет договор и получит деньги обратно, часть суммы может поглотить инфляция. Предварительная оплата обеспечивает снижение цены в сравнении с приобретением уже готового объекта, но, чем ближе к сдаче дом, тем меньше экономия", - уточняет Иван Бабин, адвокат АБ "S&K Вертикаль".Павел Ильин, руководитель юридической компании ООО “Криптсэт”, считает, что с одной стороны введение счетов эскроу дало дольщикам дополнительную гарантию безопасности вложенных денежных средств в случае банкротства или ликвидации застройщика, но с другой стороны подобное перераспределение рисков отразилось на стоимости жилья.Права участниковДольщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:Также дольщик вправе в определенных случаях требовать:"До подписания передаточного акта дольщик может потребовать от застройщика акт с перечнем всех обнаруженных недостатков объекта. При этом, до выполнения указанных требований застройщиком участник долевого строительства имеет право не подписывать передаточный акт.Дольщик может расторгнуть договор как в одностороннем порядке, так и через суд (например, если фактическая площадь объекта долевого строительства больше проектной более чем на 5%)", - отмечает Андрей Лихачев.Договор долевого строительстваОн зaключaется мeждy зacтpoйщикoм и бyдyщим coбcтвeнникoм. Coглacнo дoкументу, дольщики обязаны выплатить зacтpoйщикy oпpeдeлeннyю cyммy, a тот должен в итоге пepeдaть гoтoвyю нeдвижимoсть в coбcтвeннocть. Пo ДДУ мoжнo кyпить квapтиpy, oтдeльнyю кoмнaтy либo нeжилoe пoмeщeниe.Договор должен соответствовать статье 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. В ней перечислены обязательные условия, без которых договор будет являться ничтожным.СоставлениеЗастройщики имеют типовые формы договоров, есть обязательные требования к их содержанию, однако застройщик волен самостоятельно определять условия. Будущий дольщик может предложить изменить отдельные формулировки.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, рассказала, что указывается в договоре:"На практике ДДУ составляется застройщиком и передается участнику на согласование. В случае выявления нарушающих пунктов или замечаний рекомендуется внести соответствующие корректировки. Однако застройщики зачастую отказывают в этом", - уточняет Србуи Иващенко.На что обратить вниманиеАлександр Бердников советует в первую очередь обратить внимание на следующую информацию в договоре:Оксана Васильева также предлагает уточнить:"Вce ycлoвия, yкaзaнныe в ДДУ, дoлжны cooтвeтcтвoвaть cвeдeниям в пpoeктнoй дeклapaции нa мoмeнт пoдпиcaния. Ecли в дoгoвope yкaзaнa oднa инфopмaция, a в дeклapaции — дpyгaя, eгo пpизнaют нeдeйcтвитeльным пo иcкy дoльщикa. Kaк и к дpyгим дoкyмeнтaм, к ДДУ пpeдъявляют cтaндapтныe тpeбoвaния. Дoлжнa быть yкaзaнa дaтa зaключeния дoгoвopa, a тaкжe peквизиты, pacшифpoвкa и пoдпиcи oбeиx cтopoн. Подписывать ДДУ co cтopoны зacтpoйщикa мoжeт гeнepaльный диpeктop кoмпaнии или человек, нa кoтopoго выпиcaнa нoтapиaльнo зaвepeннaя дoвepeннocть oт его имeни. Ecли дoгoвop подписывает нe диpeктop, необходимо попросить дoвepeннocть. Ecли ee нeт, oт cдeлки лучше oткaзaтьcя", - предупреждает Марина Шершнева, юрист, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Регистрация в РосреестреПосле подписания договор регистрируется в Росреестре. Сторонам возвращается экземпляр с отметкой о регистрации, только после этого он считается заключенным."Регистрация может быть приостановлена, если сдали не полный пакет документов, или в ней может быть отказано, если нарушены обязательные требования (неправильное содержание, не дополнен комплект бумаг после приостановки регистрации)", - говорит Иван Бабин.Для регистрации договора долевого строительства застройщик должен также предоставить:Получение квартиры после регистрации ДДУК указанному в договоре сроку зacтpoйщик должен сдать дoм в экcплyaтaцию и oфopмить нyжныe дoкyмeнты (пpoтoкoл o pacпpeдeлeнии жилыx и кoммepчecкиx пoмeщeний, тexпacпopт, paзpeшeниe нa ввoд в эксплуатацию), а также пocтaвить oбъeкт нa yчeт в Pocpeecтpe и пpиcвoить eмy пoчтoвый aдpec. После этого дольщики уведомляются o пoдгoтoвкe дoкyмeнтoв, им пepeдaют ключи и предлагают пoдпиcaть aкт пpиeмa-пepeдaчи квapтиpы. Чтoбы oфopмить пpaвo coбcтвeннocти нa нeдвижимoсть, нyжнo бyдeт снова oбpaщaтьcя в Pocpeecтp и пpeдocтaвить в гocyдapcтвeнный opгaн:Расчет неустойки по ДДУВ соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ за несвоевременную передачу объекта дольщику, при условии отсутствия уведомления за 60 дней и согласованных новых сроков передачи объекта, застройщик будет обязан выплатить неустойку.Размер неустойки рассчитывается по формуле, указанной в ч. 2 ст. 6 ФЗ "Об участии в долевом строительстве":Цена договора (сумма внесенных участником средств) * 2 * 1/300 ставки рефинансирования на день исполнения обязательства * Количество дней просрочкиСтавку рефинансирования можно узнать на официальном сайте Банка России."Допустим, объект недвижимости был приобретен за 5 000 000 руб. со сроком сдачи 31 декабря 2021 года. Застройщик не смог закончить строительство, а фактическая передача объекта состоялась 1 февраля 2022 года. В данном случае неустойка будет составлять:Оплату неустойки можно потребовать также если при приемке недвижимости были выявлены недостатки, которые застройщик обязался устранить и не сделал это в срок. В этом случае сумма рассчитывается по формуле, указанной в ч. 8 ст. 7 ФЗ "Об участии в долевом строительстве":Стоимость расходов на устранение недостатков * 1% * Количество дней просрочкиКак проверить застройщикаПеред внесением денежных средств застройщику рекомендуется самостоятельно проверить контрагента. По ИНН и названию компании можно выяснить, присутствует ли застройщик на сайте ФНС, участвовал ли в судебных тяжбах, не является ли банкротом, информацию о долгах покажет База данных исполнительных производств.На сайте "Единой информационной системы жилищного строительства", курируемом Минстроем России, можно найти информацию о застройщике и конкретном проекте: данные компании, сведения о руководителе и бенефициарах, проектные декларации, разрешительную и проектную документации, отчетность, проверить ход строительства и сроки сдачи отдельных этапов. Существуют и другие схожие по функционалу порталы, например, "Единый реестр застройщиков", курируемый Национальным объединением застройщиков жилья. Отсутствие застройщика или объекта на таких сайтах должно насторожить покупателя."На сайте Единого реестра застройщикам присваивается рейтинг от 0,5 до 5 баллов на основе анализа сроков сдачи завершенных объектов. Чем выше рейтинговое значение, тем меньше вероятность переноса даты ввода дома в эксплуатацию. Будет нелишним посмотреть наличие информации в разделе "Сведения о публикации сообщений" в журнале ”Вестник государственной регистрации”. Отметка о наличии сведений может говорить о том, что застройщик планирует или может уже находится в процессе ликвидации или банкротства. Также нужно обратить внимание на код ОКВЭД, чтобы узнать, действительно ли застройщик занимается строительством", - объясняет Иван Липилин, генеральный директор юридической компании LPN Group.Проблемы, которые могут возникнуть при ДДУПрежде чем стать дольщиком и подписать договор участия в долевом строительстве, необходимо взвесить все риски, которые могут возникнуть.ПереуступкаРеализовать свои права по договору долевого участия до завершения строительства можно, подписав договор уступки прав требований по нему. Уступка допускается:"Договор уступки нуждается в государственной регистрации. Однако если уступке подлежит лишь право требования неустойки, штрафа (пени), регистрировать документ не надо. После состоявшейся уступки необходимо уведомить застройщика об этом, направив ему копию", - объясняет Андрей Лихачев.Банкротство застройщикаПроцедура банкротства застройщика предусмотрена федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". О том, что в отношении застройщика введена процедура банкротства, участники долевого строительства могут самостоятельно узнать из открытых источников, к числу которых относят газету "Коммерсантъ" и официальный сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Обязанность по уведомлению дольщиков о начавшемся банкротстве лежит на конкурсном управляющем.После того как дольщик узнал о банкротстве своего застройщика, он вправе обратиться за помощью в следующие инстанции:"Он осуществляет функции по формированию компенсационного фонда за счет обязательных взносов застройщиков, выплате возмещения дольщикам и финансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в фонд с заявлением. Подробная информация о дате начала приема заявлений граждан о выплате возмещения, месте, времени, форме и порядке приема заявлений должна размещаться на официальном сайте фонда. Если у дольщика имеется требование о передаче жилого помещения, то размер выплаты ему равен рыночной стоимости такого жилого помещения, но не менее цены, уплаченной по договору с застройщиком", - объясняет Роман Чернышов, старший юрист юридической компании ЮКО.Однако гражданин утрачивает право на возмещение в случае, если им уже получена выплата, произведенная страховой организацией.Застройщик вправе застраховать свою ответственность на случай неисполнения им обязанностей. Если дольщику известна организация, застраховавшая ответственность застройщика, то он вправе обратиться непосредственно к ней за получением выплаты. Основанием для осуществления страховой выплаты является представление участником строительства решения суда о признании застройщика банкротом и выписки из реестра требований кредиторов или реестра требований участников строительства."Конкурсный управляющий утверждается судом и руководит деятельностью должника. Он должен самостоятельно на основании сведений из единой информационной системы жилищного строительства включить требования дольщиков в реестр. После этого он уведомляет дольщиков об осуществленных мероприятиях", - говорит Роман Чернышов."При банкротстве застройщика участники долевого строительства могут заявлять не только денежные требования, то и требования о передаче жилых, а также нежилых помещений (площадью до 7 кв. м). И машиномест в строящихся многоквартирных домах и домах блокированной застройки", - уточняет Мушех Геворкян.Нарушение сроковЕсли застройщик сдает дом и передает дольщику позже указанного в ДДУ срока, то у участника есть право взыскать неустойку за каждый день просрочки, потребовать возмещения убытков (например, за съём жилья), компенсацию морального вреда и 50% от штрафа за неудовлетворение требований участника в досудебном порядке."В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает дольщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере", - говорит Србуи Иващенко.

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https://realty.ria.ru/20220202/dolschiki-1770660360.html

https://realty.ria.ru/20220202/dolschiki-1770658254.html

https://realty.ria.ru/20220131/ddu-1770289650.html

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долевое строительство, строительство, общество, экономика