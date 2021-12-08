https://ria.ru/20211208/omikron-1762844147.html

В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики

В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики - РИА Новости, 08.12.2021

В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики

Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T22:03

2021-12-08T22:03

2021-12-08T22:03

распространение коронавируса

в мире

юар

всемирная торговая организация (вто)

воз

мировая экономика

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала."Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление", - сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.В качестве основной причины такого воздействия нового штамма Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам против коронавируса."Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире", - сказала глава ВТО.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211208/omikron-1762730975.html

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в мире, юар, всемирная торговая организация (вто), воз, мировая экономика, омикрон-штамм коронавируса