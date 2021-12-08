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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/omikron-1762844147.html
В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики
В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики - РИА Новости, 08.12.2021
В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики
Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:03
2021-12-08T22:03
распространение коронавируса
в мире
юар
всемирная торговая организация (вто)
воз
мировая экономика
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала."Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление", - сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.В качестве основной причины такого воздействия нового штамма Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам против коронавируса."Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире", - сказала глава ВТО.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, всемирная торговая организация (вто), воз, мировая экономика, омикрон-штамм коронавируса
22:03 08.12.2021
 
В ВТО заявили, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики

Глава ВТО Оконджо-Ивеала заявила, что "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Недавно выявленный вариант коронавируса "омикрон" замедлит восстановление мировой экономики, если не будет устранена проблема неравного доступа к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
"Я думаю, что наличие варианта "омикрон" замедлит восстановление", - сказала глава ВТО в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.
В качестве основной причины такого воздействия нового штамма Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам против коронавируса.
"Если мы не будем очень усердно работать над решением этой проблемы, у нас по-прежнему будут возникать трудности, которые, в конце концов, действительно будут представлять огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире", - сказала глава ВТО.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
12:42Распространение коронавируса
ВОЗ не исключила доминирования омикрон-штамма в Европе уже к началу января
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРВсемирная торговая организация (ВТО)ВОЗмировая экономикаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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