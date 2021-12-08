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В Пентагоне рассказали о поставках военной помощи на Украину
В Пентагоне рассказали о поставках военной помощи на Украину - РИА Новости, 08.12.2021
В Пентагоне рассказали о поставках военной помощи на Украину
США на этой неделе отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы - последнюю партию военной помощи, запланированной на текущий год, сообщил официальный... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:50
2021-12-08T22:50
2021-12-08T22:55
в мире
украина
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США на этой неделе отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы - последнюю партию военной помощи, запланированной на текущий год, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Президент (США, Джо) Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Он пояснил, что вооруженные силы Украины получат "стрелковое оружие и боеприпасы".
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, джон кирби
22:50 08.12.2021 (обновлено: 22:55 08.12.2021)
В Пентагоне рассказали о поставках военной помощи на Украину
Пентагон назвал сроки поставки последней партии военной помощи на Украину в этом году