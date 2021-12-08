https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762845414.html
Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного
Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного - РИА Новости, 08.12.2021
Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного
Владимир Путин пообещал решить вопрос со стоимостью оформления документов для посещения космодрома Восточный после того, как к нему обратился студент... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T22:23
2021-12-08T22:23
2021-12-08T23:57
общество
владимир путин
московский физико-технический институт
восточный (космодром)
россия
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СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин пообещал решить вопрос со стоимостью оформления документов для посещения космодрома Восточный после того, как к нему обратился студент Московского физико-технического института Иван Утешев.На Конгрессе молодых ученых в Сочи он рассказал, что поездка в тур на Восточный "стоит порядка ста тысяч рублей"."И это в основном не перелет. Это бумаги всевозможные. То есть именно за оформление. Разрешение получить", — пояснил Утешев.Президент был удивлен, что "за оформление бумаг берут сто тысяч".При этом, как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, стоимость оформления услуг с учетом туроператора для посещения Восточного составляет менее десяти тысяч рублей для взрослых, а на ребенка — не более пяти тысяч рублей."Так, стоимость посещения космодрома группой в сто человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека", — сообщили в госкорпорации.В пресс-службе отметили, что с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" с апреля 2020 года строго ограничен.Указ о строительстве космодрома Восточный президент подписал в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году провели первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".
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общество, владимир путин, московский физико-технический институт, восточный (космодром), россия
22:23 08.12.2021 (обновлено: 23:57 08.12.2021)
Путин пообещал разобраться со стоимостью посещения Восточного
Путин пообещал разобраться со стоимостью оформления визита на космодром Восточный
СОЧИ, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин
пообещал решить вопрос со стоимостью оформления документов для посещения космодрома Восточный
после того, как к нему обратился студент Московского физико-технического института
Иван Утешев.
На Конгрессе молодых ученых в Сочи он рассказал, что поездка в тур на Восточный "стоит порядка ста тысяч рублей".
"И это в основном не перелет. Это бумаги всевозможные. То есть именно за оформление. Разрешение получить", — пояснил Утешев.
Президент был удивлен, что "за оформление бумаг берут сто тысяч".
"Я посмотрю. Сто тысяч — не понимаю, за что <…>. Я обязательно выясню это", — сказал Путин.
При этом, как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, стоимость оформления услуг с учетом туроператора для посещения Восточного составляет менее десяти тысяч рублей для взрослых, а на ребенка — не более пяти тысяч рублей.
"Так, стоимость посещения космодрома группой в сто человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека", — сообщили в госкорпорации.
В пресс-службе отметили, что с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" с апреля 2020 года строго ограничен.
Указ о строительстве космодрома Восточный президент подписал в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз"
начались в 2012 году, а в 2016 году провели первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара"
.