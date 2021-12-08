https://ria.ru/20211208/chinovniki-1762843508.html

Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти

Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти - РИА Новости, 08.12.2021

Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти

В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:57

2021-12-08T21:57

2021-12-08T21:57

общество

коррупция

генеральная прокуратура рф

законы

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов."Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны. Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством", - пояснил генпрокурор.Сейчас, согласно законодательству РФ, в чиновники могут попасть те граждане, чья судимость погашена.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11.00 мск.

https://ria.ru/20211208/korruptsionery-1762839588.html

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общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, законы, игорь краснов, россия