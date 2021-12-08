https://ria.ru/20211208/chinovniki-1762843508.html
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти - РИА Новости, 08.12.2021
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:57
2021-12-08T21:57
2021-12-08T21:57
общество
коррупция
генеральная прокуратура рф
законы
игорь краснов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_0:87:1049:677_1920x0_80_0_0_453bf5f948183be9b63f97bba1a5600b.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов."Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны. Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством", - пояснил генпрокурор.Сейчас, согласно законодательству РФ, в чиновники могут попасть те граждане, чья судимость погашена.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11.00 мск.
https://ria.ru/20211208/korruptsionery-1762839588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_15:0:1032:763_1920x0_80_0_0_a0776ee63b8667229b6fb81e48855a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, законы, игорь краснов, россия
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
Генпрокурор Краснов призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ
, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный прокурор
РФ Игорь Краснов
.
"Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов.
"Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны. Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством", - пояснил генпрокурор.
Сейчас, согласно законодательству РФ, в чиновники могут попасть те граждане, чья судимость погашена.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11.00 мск.