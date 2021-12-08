Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/chinovniki-1762843508.html
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти - РИА Новости, 08.12.2021
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:57
2021-12-08T21:57
общество
коррупция
генеральная прокуратура рф
законы
игорь краснов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_0:87:1049:677_1920x0_80_0_0_453bf5f948183be9b63f97bba1a5600b.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов."Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны. Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством", - пояснил генпрокурор.Сейчас, согласно законодательству РФ, в чиновники могут попасть те граждане, чья судимость погашена.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11.00 мск.
https://ria.ru/20211208/korruptsionery-1762839588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_15:0:1032:763_1920x0_80_0_0_a0776ee63b8667229b6fb81e48855a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коррупция, генеральная прокуратура рф, законы, игорь краснов, россия
21:57 08.12.2021
 
Генпрокурор призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти

Генпрокурор Краснов призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В чиновники нельзя допускать людей, хотя бы раз осужденных по УК РФ, нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией, заявил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - сказал Краснов.
"Мы должны соорудить надежный правовой заслон против любой возможности наделения властными полномочиями людей, хотя бы однажды преступивших уголовный закон, независимо от того, какие обстоятельства с этим были связаны. Для меня очевидно, и в этом со мной согласятся большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством", - пояснил генпрокурор.
Сейчас, согласно законодательству РФ, в чиновники могут попасть те граждане, чья судимость погашена.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 декабря в 11.00 мск.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 21:05
Генпрокурор предложил ограничить замену сроков на штрафы коррупционерам
 
ОбществоКоррупцияГенеральная прокуратура РФзаконыИгорь КрасновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный