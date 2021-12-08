https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762846927.html

Путин предложил построить взлетную полосу на Восточном для спецтуров

Путин предложил построить взлетную полосу на Восточном для спецтуров - РИА Новости, 08.12.2021

Путин предложил построить взлетную полосу на Восточном для спецтуров

Взлетно-посадочную полосу на аэродроме в районе космодрома Восточный надо достроить для того, чтобы развивать специальный туризм на этом направлении, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T22:43

2021-12-08T22:43

2021-12-08T22:43

общество

владимир путин

московский физико-технический институт

восточный (космодром)

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Взлетно-посадочную полосу на аэродроме в районе космодрома Восточный надо достроить для того, чтобы развивать специальный туризм на этом направлении, заявил президент России Владимир Путин.На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев рассказал о сложностях, связанных с поездками в туры на Восточный."Что нужно сейчас сделать, для того чтобы развивать в том числе специальный туризм, - это нужно построить (взлетно-посадочную) полосу", - сказал Путин.Сейчас на Восточный достаточно сложно добираться, отметил Путин."Из аэропорта "вертушками" лететь, или на машине очень долго ехать", - сказал он.Путин рассказал, что когда последний раз был на Восточном, то из-за плохой погоды не смог улететь оттуда на вертолете."Ехал всю ночь оттуда на машине. Вот прямо всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра", - добавил президент.Но транспортные сложности на Восточном - временные, космодром развивается, отметил Путин.

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762845414.html

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общество, владимир путин, московский физико-технический институт, восточный (космодром), россия