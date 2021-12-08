23:02 08.12.2021 (обновлено: 23:17 08.12.2021)
Блинкен обсудил с генсеком НАТО саммит России и США, заявил госдеп
Госдеп заявил, что Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом саммит России и США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил состоявшийся виртуальный саммит РФ-США с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, сообщает госдеп.
"Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возможности НАТО по дальнейшему ответу на российскую агрессию на Украине", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.