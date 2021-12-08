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Блинкен обсудил с генсеком НАТО саммит России и США, заявил госдеп

Блинкен обсудил с генсеком НАТО саммит России и США, заявил госдеп - РИА Новости, 08.12.2021

Блинкен обсудил с генсеком НАТО саммит России и США, заявил госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил состоявшийся виртуальный саммит РФ-США с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, сообщает госдеп. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:02

2021-12-08T23:02

2021-12-08T23:17

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил состоявшийся виртуальный саммит РФ-США с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом, сообщает госдеп."Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и возможности НАТО по дальнейшему ответу на российскую агрессию на Украине", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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